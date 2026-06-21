Мадяр показав удари по Керчі та звернувся до українців в окупованому Криму: "Вибачте за постійну тривогу, темряву і стрес". ВIДЕО
Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді оприлюднив відео влучань по нафтобазі нафтоналивного термінала в окупованій Керчі.
Відповідне відео він опублікував у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по об'єктах ворога
Командувач заявив, що російський диктатор Володимир Путін до останнього триматиметься за Крим як головний трофей, навіть у статусі "острова".
Мадяр анонсував у Криму "повний ППОпад, руйнування флоту, зупинка тіньового, тотальні ресурсне та логістичне виснаження, туристичний дефолт та транспортний локдаун".
Звернення до українців в окупації
Також він вибачився перед українцями в окупованому Криму за те, що відтепер будуть постійні повітряні тривоги, закриті мости і дороги, темрява та нетиша. Командувач закликав триматися подалі від військових об’єктів і ділитися інформацією з українськими військовими.
"Українці на окупованій території, вибачте від нині за постійну тривогу, закриті мости/ дороги, темряву, нетишу та стрес. Тримайтеся подалі від військових обʼєктів та усього вогненебезпечного, діліться корами та просто бережіться - Птах працює ювелірно, проте тріски щоразу літатимуть при рубці лісу. В інакший спосіб демілітаризувати хробака та викурити 1 млн окупосів з півострова не вбачається. Роботи йобом і ми її знаємо. Крим покладе Москву, це точка психологічного зламу, голка кощія-сухоребрика у нас під носом хована. Усі диктатури руйнуються раптово, згадайте будь-який приклад. Сьогодні Крим московський "лагає". Валіза без ручки - тяжка ноша", - заявив Бровді.
Раніше президент Зеленський повідомив, що в ніч на 21 червня українські далекобійні санкції застосовувалися по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів у Криму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Респект і Честь!! Слава Україні!!
‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚔️⚒👌🤝👍✌️💪👏✊🫡🇪🇺🇺🇦❤️‼️