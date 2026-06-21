Мадяр показал удары по Керчи и обратился к украинцам в оккупированном Крыму: "Простите за постоянную тревогу, темноту и стресс". ВИДЕО

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди опубликовал видео попаданий по нефтебазе нефтеналивного терминала в оккупированной Керчи.

Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удары по объектам врага

Командующий заявил, что российский диктатор Владимир Путин до последнего будет держаться за Крым как за главный трофей, даже в статусе "острова".

Мадьяр анонсировал в Крыму "полный ПВОпад, разрушение флота, остановку теневой экономики, тотальное ресурсное и логистическое истощение, туристический дефолт и транспортный локдаун".

Обращение к украинцам в оккупированном Крыму

Также он извинился перед украинцами в оккупированном Крыму за то, что отныне будут постоянные воздушные тревоги, закрытые мосты и дороги, темнота и тишина. Командующий призвал держаться подальше от военных объектов и делиться информацией с украинскими военными.

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"Украинцы на оккупированной территории, простите нас за постоянную тревогу, закрытые мосты и дороги, темноту, тишину и стресс. Держитесь подальше от военных объектов и всего огнеопасного, делитесь информацией и просто берегите себя — "Птах" работает ювелирно, однако при вырубке леса каждый раз будут лететь щепки. Другого способа демилитаризировать червя и выкурить 1 млн оккупантов с полуострова нет. Работа сложная, и мы это знаем. Крым погубит Москву, это точка психологического перелома, игла Кощея Бессмертного у нас спрятана прямо под носом. Все диктатуры рушатся внезапно, вспомните любой пример. Сегодня Крым московский "лагает". "Чемодан без ручки — тяжёлая ноша", — заявил Бровди.

Ранее президент Зеленский сообщил, что в ночь на 21 июня украинские дальнобойные санкции применялись в отношении военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов в Крыму.

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