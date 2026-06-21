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Графіки відключення електроенергії запроваджують в окупованому Криму після нічних ударів Сил оборони
У тимчасово окупованому Криму запровадили графіки споживання електроенергії через проблеми з електропостачанням.
Про це повідомив телеграм-канал окупаційної енергокомпанії Криму "Крименергоінформ", інформує Цензор.НЕТ.
Обмеження постачання електроенергії в Криму
"У зв'язку з аваріями на об'єктах електромережевого господарства Республіки Крим запроваджуються графіки обмеження режиму споживання електричної енергії за регіонами півострова. Інформація про графіки обмеження режиму споживання буде розміщена на офіційних сторінках адміністрацій та муніципалітетів, а також на офіційному сайті підприємства", - сказано в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський повідомив, що в ніч на 21 червня українські далекобійні санкції застосовувалися по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів у Криму.
- Також повідомлялося, що частина окупованого Криму знеструмлена через пошкодження внаслідок дронової атаки.
- Крім того, 21 червня з 9:00 на АЗС в окупованому Криму припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.
Топ коментарі
+6 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар21.06.2026 18:53 Відповісти Посилання
+4 Степан Лукашёв
показати весь коментар21.06.2026 19:05 Відповісти Посилання
+3 Igor Grytselyak
показати весь коментар21.06.2026 18:59 Відповісти Посилання
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