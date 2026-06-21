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Новини Удари по Криму
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Графіки відключення електроенергії запроваджують в окупованому Криму після нічних ударів Сил оборони

Окупанти запроваджують графіки обмеження світла по всьому Криму

У тимчасово окупованому Криму запровадили графіки споживання електроенергії через проблеми з електропостачанням.

Про це повідомив телеграм-канал окупаційної енергокомпанії Криму "Крименергоінформ", інформує Цензор.НЕТ.

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Обмеження постачання електроенергії в Криму 

"У зв'язку з аваріями на об'єктах електромережевого господарства Республіки Крим запроваджуються графіки обмеження режиму споживання електричної енергії за регіонами півострова. Інформація про графіки обмеження режиму споживання буде розміщена на офіційних сторінках адміністрацій та муніципалітетів, а також на офіційному сайті підприємства", - сказано в повідомленні.

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Що передувало?

  • Раніше президент Зеленський повідомив, що в ніч на 21 червня українські далекобійні санкції застосовувалися по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів у Криму.
  • Також повідомлялося, що частина окупованого Криму знеструмлена через пошкодження внаслідок дронової атаки.
  • Крім того, 21 червня з 9:00 на АЗС в окупованому Криму припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.

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Автор: 

Крим (14134) електроенергія (6886)
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Топ коментарі
+6
https://t.me/voynareal/138698 «Не хочу могу уехать из Крыма» - у москвичек істерика. Вони намагаються евакуюватися з відпочинку, але потяги не їдуть, квитків нема, автівки стоять. Та «какая разница» де сидіти. Дрони вас і в Москві наздоженуть. 🤣
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21.06.2026 18:53 Відповісти
+4
Не витрачайте безглуздо ваші кошти; донатьте хлопцям, котрі захищають Костянтинівку!
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21.06.2026 19:05 Відповісти
+3
Астанавітєсь)Там наши люді тоже)Ані імєлі украінскіє паспарта,ані всєгда галасавалі за камуністав,сланов,рєгіаналав )Ані мірниє люді,патамушта мірна звалі ***** і нє стрєлялі в зєльоних чєлавєчкав)Іхніє синовья і мужья бєз сапратівлєнія мобілізавалісь в руцкую армію,патамушта бєркутята билі за парядак на майданє)
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21.06.2026 18:59 Відповісти

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