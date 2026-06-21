Графики отключения электроэнергии вводятся в оккупированном Крыму после ночных ударов Сил обороны

Во временно оккупированном Крыму ввели графики потребления электроэнергии из-за проблем с электроснабжением.

Об этом сообщил Telegram-канал оккупационной энергокомпании Крыма "Крымэнергоинформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Ограничение поставок электроэнергии в Крыму

"В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электроэнергии по регионам полуострова. Информация о графиках ограничения режима потребления будет размещена на официальных страницах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский сообщил, что в ночь на 21 июня украинские дальнобойные санкции применялись против военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов в Крыму.

Также сообщалось, что часть оккупированного Крыма осталась без электричества из-за повреждений вследствие атаки дронов.

Кроме того, 21 июня с 9:00 на АЗС в оккупированном Крыму приостановлена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

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