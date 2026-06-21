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Новости Удары по Крыму
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Графики отключения электроэнергии вводятся в оккупированном Крыму после ночных ударов Сил обороны

Оккупанты вводят графики ограничения электроснабжения по всему Крыму

Во временно оккупированном Крыму ввели графики потребления электроэнергии из-за проблем с электроснабжением.

Об этом сообщил Telegram-канал оккупационной энергокомпании Крыма "Крымэнергоинформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Ограничение поставок электроэнергии в Крыму 

"В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электроэнергии по регионам полуострова. Информация о графиках ограничения режима потребления будет размещена на официальных страницах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Ранее президент Зеленский сообщил, что в ночь на 21 июня украинские дальнобойные санкции применялись против военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов в Крыму.
  • Также сообщалось, что часть оккупированного Крыма осталась без электричества из-за повреждений вследствие атаки дронов.
  • Кроме того, 21 июня с 9:00 на АЗС в оккупированном Крыму приостановлена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

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Автор: 

Крым (25946) Тарифы на электроэнергию (2384)
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Топ комментарии
+9
https://t.me/voynareal/138698 «Не хочу могу уехать из Крыма» - у москвичек істерика. Вони намагаються евакуюватися з відпочинку, але потяги не їдуть, квитків нема, автівки стоять. Та «какая разница» де сидіти. Дрони вас і в Москві наздоженуть. 🤣
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21.06.2026 18:53 Ответить
+7
Астанавітєсь)Там наши люді тоже)Ані імєлі украінскіє паспарта,ані всєгда галасавалі за камуністав,сланов,рєгіаналав )Ані мірниє люді,патамушта мірна звалі ***** і нє стрєлялі в зєльоних чєлавєчкав)Іхніє синовья і мужья бєз сапратівлєнія мобілізавалісь в руцкую армію,патамушта бєркутята билі за парядак на майданє)
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21.06.2026 18:59 Ответить
+6
Не витрачайте безглуздо ваші кошти; донатьте хлопцям, котрі захищають Костянтинівку!
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21.06.2026 19:05 Ответить

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