Уражено головну електропідстанцію окупованого Севастополя, - командувач СБС Мадяр

У тимчасово окупованому Севастополі воїни Сил безпілотних систем уразили головну електропідстанцію.

Про це повідомив командувач Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" Виходить, що "ждет" наразі лише Камчатка. Інші ковштолують від Волелюбного Українського Птаху", - зазначив він.

За словами командувача СБС, було уражено головну електропідстанцію Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС, ( ПС 330/220/110/35кВ "Севастополь").

"Працювали Птахи 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем за координації новоствореного Центру глибинного ураження СБС.

І так, правильна цифра-7. Саме туди - сім.



Протягом ночі 24 червня Птахи СБС результативно відпрацювали 48 оперативних та планових військових цілей у оперативній глибині противника на південних окупованих територіях", - додав Бровді.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки в ніч на 24 червня 2026 року на окупований Крим Севастополь повністю залишився без електропостачання.

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