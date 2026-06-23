В окупованому Криму уражено понад 60 цілей РФ: дрони атакували ППО та інфраструктуру, - командувач СБС Мадяр. ВIДЕО

Українські ударні безпілотники середнього радіуса дії вразили понад 60 російських цілей у Криму та на окупованих територіях, зокрема ППО, нафтові резервуари та енергетичні об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді (Мадяр).

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"Ніч проти 23 червня була у Криму запальною. В оперативній глибині противника Птахи СБС шуму навели, понад 60 чутливих ворожих цілей відпрацьовано лише мідлами. Серед різнобарвʼя цілей три крилатих корости-ракетоносії, чотири системи ППО, нафтобаза у Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливозаправників", - йдеться в повідомленні.

Серед уражених об'єктів:

глибинні розв-ударні безпілотники "Оріон" - 3 одиниці, носії керованих авіабомб та малорозмірних крилатих ракет, нп Керч;

ЗРГК "Панцирь-С1", нп Багерове;

пускова установка С-300, нп Курортне;

Зенітна установка ЗУ-23-3, нп Курортне;

РЛС "Небо-У", нп Керч.

Також було завдано ударів по нафторезервуарах на Керченській (Камиш-Бурунській) ТЕЦ, електропідстанції ПС 330/110 кВ "Західно-Кримська" (нп Кар'єрне), газорозподільчій станції "Сімферополь" (нп Трудове).

Уражено низку військових об’єктів РФ на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях зафіксовано серію ударів по російських військових об’єктах, зокрема поза межами Криму.

Під удар потрапив навчальний полігон операторів безпілотників поблизу Дебальцевого на Донеччині, який, за даними джерел, використовувався для підготовки підрозділів 4-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Окремо уражено цистерну з паливно-мастильними матеріалами в районі Горлівки.

Також зафіксовано удари по транспортних засобах, які забезпечували військову логістику російських військ у кількох окупованих регіонах.

До операцій були залучені підрозділи Сил безпілотних систем Сили безпілотних систем України, зокрема:

20 окрема бригада СБС "К-2";

412 окрема бригада СБС "Nemesis";

414 бригада СБС "Птахи Мадяра";

загін "13";

1-й центр СБС;

427 ОБрСБС "Рарог";

413 оп СБС "Рейд".

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