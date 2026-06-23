В Крыму поражено более 60 целей РФ: дроны атаковали ПВО и инфраструктуру, - командующий СБС Мадяр

Украинские ударные беспилотники среднего радиуса действия поразили более 60 российских целей в Крыму и на оккупированных территориях, в частности средства ПВО, нефтяные резервуары и энергетические объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем майор Роберт Бровди (Мадяр).

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"Ночь на 23 июня в Крыму была жаркой. В оперативной глубине противника "Птахи" СБС устроили переполох, более 60 уязвимых вражеских целей были уничтожены только ракетами. Среди разнообразных целей - три крылатых ракетно-носителя, четыре системы ПВО, нефтебаза в Керчи, газораспределительная и электрическая подстанции, караваны с грузами и топливозаправщики", - говорится в сообщении.

Среди пораженных объектов:

глубинные разведывательно-ударные беспилотники "Орион" - 3 единицы, несущие управляемые авиабомбы и малогабаритные крылатые ракеты, например, в Керчи;

ЗРГК "Панцирь-С1", в Багерове;

пусковая установка С-300, расположена в Курортном;

зенитная установка ЗУ-23-3, расположена в Курортном;

РЛС "Небо-У", расположена в Керчи.

Также были нанесены удары по нефтяным резервуарам на Керченской (Камыш-Бурунской) ТЭЦ, электроподстанции ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская" (нп Карьерное), газораспределительной станции "Симферополь" (нп Трудовое).

Поражена серия военных объектов РФ на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях зафиксирована серия ударов по российским военным объектам, в частности за пределами Крыма.

Под удар попал учебный полигон операторов беспилотников вблизи Дебальцево в Донецкой области, который, по данным источников, использовался для подготовки подразделений 4-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Отдельно была поражена цистерна с горюче-смазочными материалами в районе Горловки.

Также зафиксированы удары по транспортным средствам, обеспечивавшим военную логистику российских войск в нескольких оккупированных регионах.

К операциям были привлечены подразделения Сил беспилотных систем Украины, в частности:

20-я отдельная бригада СБС "К-2";

412-я отдельная бригада СБС "Nemesis";

414-я бригада СБС "Птахи Мадяра";

отряд "13";

1-й центр СБС;

427-я обрСБС "Рарог";

413-я оперативная группа СБС "Рейд".

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