В Крыму поражено более 60 целей РФ: дроны атаковали ПВО и инфраструктуру, - командующий СБС Мадяр
Украинские ударные беспилотники среднего радиуса действия поразили более 60 российских целей в Крыму и на оккупированных территориях, в частности средства ПВО, нефтяные резервуары и энергетические объекты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем майор Роберт Бровди (Мадяр).
"Ночь на 23 июня в Крыму была жаркой. В оперативной глубине противника "Птахи" СБС устроили переполох, более 60 уязвимых вражеских целей были уничтожены только ракетами. Среди разнообразных целей - три крылатых ракетно-носителя, четыре системы ПВО, нефтебаза в Керчи, газораспределительная и электрическая подстанции, караваны с грузами и топливозаправщики", - говорится в сообщении.
Среди пораженных объектов:
- глубинные разведывательно-ударные беспилотники "Орион" - 3 единицы, несущие управляемые авиабомбы и малогабаритные крылатые ракеты, например, в Керчи;
- ЗРГК "Панцирь-С1", в Багерове;
- пусковая установка С-300, расположена в Курортном;
- зенитная установка ЗУ-23-3, расположена в Курортном;
- РЛС "Небо-У", расположена в Керчи.
Также были нанесены удары по нефтяным резервуарам на Керченской (Камыш-Бурунской) ТЭЦ, электроподстанции ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская" (нп Карьерное), газораспределительной станции "Симферополь" (нп Трудовое).
Поражена серия военных объектов РФ на оккупированных территориях
На временно оккупированных территориях зафиксирована серия ударов по российским военным объектам, в частности за пределами Крыма.
Под удар попал учебный полигон операторов беспилотников вблизи Дебальцево в Донецкой области, который, по данным источников, использовался для подготовки подразделений 4-й отдельной мотострелковой бригады РФ.
Отдельно была поражена цистерна с горюче-смазочными материалами в районе Горловки.
Также зафиксированы удары по транспортным средствам, обеспечивавшим военную логистику российских войск в нескольких оккупированных регионах.
К операциям были привлечены подразделения Сил беспилотных систем Украины, в частности:
- 20-я отдельная бригада СБС "К-2";
- 412-я отдельная бригада СБС "Nemesis";
- 414-я бригада СБС "Птахи Мадяра";
- отряд "13";
- 1-й центр СБС;
- 427-я обрСБС "Рарог";
- 413-я оперативная группа СБС "Рейд".
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