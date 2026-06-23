Часть оккупированного Крыма обесточена после ночной атаки. В Керчи горит ТЭЦ. ВИДЕО

В оккупированном Крыму начались отключения электроэнергии после ночных атак на полуостров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымэнерго".

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Что известно?

Как отмечается, в связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей в:

▪️ городских округах Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой;

▪️ Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах.

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В "Крымэнерго" заверили, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

"Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено в течение суток", - добавили в "Крымэнерго".

В то же время в сети публикуются видеозаписи, на которых снят пожар на ТЭЦ в Керчи.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ночью в оккупированном Крыму раздавались взрывы: зафиксированы пожары на железнодорожных и военных объектах.

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