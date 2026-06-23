Часть оккупированного Крыма обесточена после ночной атаки. В Керчи горит ТЭЦ. ВИДЕО
В оккупированном Крыму начались отключения электроэнергии после ночных атак на полуостров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымэнерго".
Что известно?
Как отмечается, в связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей в:
▪️ городских округах Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой;
▪️ Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах.
В "Крымэнерго" заверили, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
"Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено в течение суток", - добавили в "Крымэнерго".
В то же время в сети публикуются видеозаписи, на которых снят пожар на ТЭЦ в Керчи.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что ночью в оккупированном Крыму раздавались взрывы: зафиксированы пожары на железнодорожных и военных объектах.
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