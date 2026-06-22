В оккупированном Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагеря "из-за ситуации с безопасностью"

В оккупированном Крыму приостановили прием детей в оздоровительные лагеря из соображений безопасности.

Об этом сообщил назначенный Россией "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По его словам, с 11:00 22 июня до 1 сентября 2026 года на территории Крыма приостанавливается бронирование мест, прием и размещение детей и детских групп в учреждениях отдыха и оздоровления. Ограничения также касаются других мест размещения, где планировалось проведение туристических, образовательных или других мероприятий с участием детей.

Накануне родители сообщали в соцсетях, что на фоне массированной атаки на оккупированный полуостров один из автобусов с детьми, следовавший в лагерь "Артек", развернули обратно.

Позже в сети появилось видео, на котором женщина утверждает, что ей позвонили из так называемого Министерства образования Крыма и сообщили об отмене всех детских лагерных смен в этом году. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский сообщил, что в ночь на 21 июня украинские дальнобойные санкции применялись против военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов в Крыму.

Также сообщалось, что часть оккупированного Крыма осталась без электричества из-за повреждений в результате атаки дронов.

Кроме того, 21 июня с 9:00 на АЗС в оккупированном Крыму приостановлена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

Впоследствии стало известно, что графики отключения электроэнергии вводятся в оккупированном Крыму после ночных ударов Сил обороны.

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