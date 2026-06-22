В окупованому Криму до 1 вересня припинили прийом дітей до таборів "через безпекову ситуацію"

В окупованому Криму призупинили прийом дітей до оздоровчих таборів із міркувань безпеки.

Про це повідомив призначений Росією "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, з 11:00 22 червня до 1 вересня 2026 року на території Криму припиняється бронювання місць, прийом і розміщення дітей та дитячих груп у закладах відпочинку й оздоровлення. Обмеження також стосуються інших місць розміщення, де планувалося проведення туристичних, освітніх чи інших заходів за участю дітей.

Напередодні батьки повідомляли у соцмережах, що на тлі масованої атаки по окупованому півострову один із автобусів із дітьми, який прямував до табору "Артек", повернули назад.

Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому жінка стверджує, що їй зателефонували з так званого Міністерства освіти Криму та повідомили про скасування всіх дитячих табірних змін цього року. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський повідомив, що в ніч на 21 червня українські далекобійні санкції застосовувалися по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів у Криму.

Також повідомлялося, що частина окупованого Криму знеструмлена через пошкодження внаслідок дронової атаки.

Крім того, 21 червня з 9:00 на АЗС в окупованому Криму припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.

Згодом стало відомо, що графіки відключення електроенергії запроваджують в окупованому Криму після нічних ударів Сил оборони.

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