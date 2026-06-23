Ночью в оккупированном Крыму раздавались взрывы: зафиксированы пожары на железнодорожных и военных объектах. ФОТО

В оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего возникли пожары на нефтетерминалах, электроподстанциях и других объектах инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают OSINT-аналитики и мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

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По информации наблюдателей, возгорание произошло на железнодорожной станции "Южная" в Керчи. Также сообщается о нескольких очагах пожаров на Керченском полуострове и в районе порта Кавказ, что зафиксировано по спутниковым снимкам.

Отдельно отмечается, что пожар продолжался на территории нефтяного терминала в Керчи, который ранее уже подвергался атакам.

Поражение районов с системами ПВО

Мониторинговые ресурсы сообщают о возгорании в районе въезда в Керчь, где, по данным аналитиков, могут располагаться позиции российских систем ПВО С-300/С-400. Подобные пожары также фиксировались в поселке Багерово, где, вероятно, размещены аналогичные комплексы.

Пожар возле подстанции и объектов энергетики

Позже OSINT-аналитики сообщили о возгорании в районе электрической подстанции ПС 220/35 кВ НС-2 к северу от села Николаевка Советского района. По их данным, эта подстанция обеспечивает работу насосной станции.

Официального подтверждения или комментариев оккупационных властей относительно причин пожаров пока не обнародовано.

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