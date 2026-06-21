РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8267 посетителей онлайн
Новости Фото
2 759 10

Поражена нефтебаза в Керчи, порт "Кавказ" и 4 РЛС на Крымском мосту, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ совместно с Силами беспилотных систем, ГУР МО и Силами специальных операций нанесли удары по морским, топливным и военным объектам противника. Цели находились в Краснодарском крае РФ и на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по нефтебазе и порту "Кавказ"

В ходе спецоперации украинские беспилотники нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Там горит резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.

Также отмечается, что в Керчи поражены емкости с нефтепродуктами на нефтебазе "ТЕС-Терминал-1", где осуществляется перевалка мазута, сжиженного газа и светлых нефтепродуктов.

удари по криму
удари по криму

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту из-за атаки дронов: в Симферополе, Саках и Керчи раздавались взрывы. ВИДЕО

Удар по РЛС

Кроме того, СБУ и СОУ вывели из строя четыре радиолокационные станции, входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400, и два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь", размещенные непосредственно на Крымском мосту.

"Такие спецоперации имеют важное значение для ослабления военного потенциала России. Уничтожение портовой инфраструктуры, топливных объектов и средств противовоздушной обороны затрудняет логистику противника, снижает его способность обеспечивать войска ресурсами и создает дополнительные проблемы для переброски сил и техники", — отмечают в СБУ.

Ранее Генштаб сообщал, что были поражены Тюменский НПЗ, нефтяной терминал в Керчи, порт "Кавказ" и логистическая инфраструктура противника.

Читайте: Атака на Крым: часть оккупированного полуострова обесточена, в Севастополе вводят графики отключений (обновлено)

Автор: 

Керчь (435) Крым (25946) порт (799) СБУ (20789) Керченский мост (394) Керченский район (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Це просто свято. Дякую ЗСУ!
показать весь комментарий
21.06.2026 11:58 Ответить
+4
РЛС на мосту? Щось готується?
показать весь комментарий
21.06.2026 11:55 Ответить
+3
Я так понимаю мосту крышка?
показать весь комментарий
21.06.2026 11:56 Ответить

Загрузка...

 
 