Поражена нефтебаза в Керчи, порт "Кавказ" и 4 РЛС на Крымском мосту, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ совместно с Силами беспилотных систем, ГУР МО и Силами специальных операций нанесли удары по морским, топливным и военным объектам противника. Цели находились в Краснодарском крае РФ и на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Удар по нефтебазе и порту "Кавказ"

В ходе спецоперации украинские беспилотники нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Там горит резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.

Также отмечается, что в Керчи поражены емкости с нефтепродуктами на нефтебазе "ТЕС-Терминал-1", где осуществляется перевалка мазута, сжиженного газа и светлых нефтепродуктов.





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Удар по РЛС

Кроме того, СБУ и СОУ вывели из строя четыре радиолокационные станции, входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400, и два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь", размещенные непосредственно на Крымском мосту.

"Такие спецоперации имеют важное значение для ослабления военного потенциала России. Уничтожение портовой инфраструктуры, топливных объектов и средств противовоздушной обороны затрудняет логистику противника, снижает его способность обеспечивать войска ресурсами и создает дополнительные проблемы для переброски сил и техники", — отмечают в СБУ.

Ранее Генштаб сообщал, что были поражены Тюменский НПЗ, нефтяной терминал в Керчи, порт "Кавказ" и логистическая инфраструктура противника.

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