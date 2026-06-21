Уражено нафтобазу в Керчі, порт "Кавказ" і 4 РЛС на Кримському мосту, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ГУР МО та Силами спеціальних операцій завдали ударів по морських, паливних і військових об’єктах ворога. Цілі розташовувалися у Краснодарському краї РФ та на тимчасово окупованій території Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Удар по нафтобазі і порту "Кавказ"

Під час спецоперації українські безпілотники влучили по інфраструктурі морського порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. Там палає резервуарний парк комплексу перевантаження нафтопродуктів та територія нафтобази.

Також зазначається, що у Керчі уражено ємності з нафтопродуктами на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1", де здійснюється перевалка мазуту, зрідженого газу та світлих нафтопродуктів.





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Удар по РЛС

Крім того, СБУ та СОУ вивели з ладу чотири радіолокаційні станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир", розміщені безпосередньо на Кримському мосту.

"Такі спецоперації мають важливе значення для послаблення військового потенціалу росії. Знищення портової інфраструктури, паливних об’єктів і засобів протиповітряної оборони ускладнює логістику противника, знижує його спроможність забезпечувати війська ресурсами та створює додаткові проблеми для перекидання сил і техніки", - наголошують у СБУ.

Раніше Генштаб повідомляв, що уражено Тюменський НПЗ, нафтовий термінал у Керчі, порт "Кавказ" та логістичну інфраструктуру противника.

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