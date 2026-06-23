Вночі в окупованому Криму лунали вибухи: зафіксовані пожежі на залізничних і військових об’єктах. ФОТО

В окупованому Криму пролунали вибухи, після чого виникли пожежі на нафтотерміналах, електропідстанції та інших об’єктах інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють OSINT-аналітики та моніторинговий телеграм-канал "Кримський вітер".

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За інформацією спостерігачів, займання виникло на залізничній станції "Південна" у Керчі. Також повідомляється про кілька осередків пожеж на Керченському півострові та в районі порту Кавказ, що зафіксовано за супутниковими знімками.

Окремо зазначається, що пожежа тривала на території нафтового термінала в Керчі, який раніше вже зазнавав атак.

Ураження районів із системами ППО

Моніторингові ресурси повідомляють про займання в районі в’їзду до Керчі, де, за даними аналітиків, можуть розташовуватися позиції російських систем ППО С-300/С-400. Подібні пожежі також фіксувалися в селищі Багерове, де, ймовірно, розміщені аналогічні комплекси.

Пожежа біля підстанції та об’єктів енергетики

Пізніше OSINT-аналітики повідомили про займання в районі електричної підстанції ПС 220/35 кВ НС-2 на північ від села Миколаївка Радянського району. За їхніми даними, ця підстанція забезпечує роботу насосної станції.

Офіційного підтвердження або коментарів окупаційної влади щодо причин пожеж наразі не оприлюднено.

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