Россиянка плачет возле вагона "РЖД" на вокзале в оккупированном Крыму: "Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву. Что это за руины?"
В сети появилась красноречивая видеозапись, на которой молодая россиянка жалуется на тотальный логистический коллапс и условия, в которых приходится находиться, чтобы вернуться на железнодорожном транспорте из оккупированного Крыма в Москву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, девушка записала эмоциональное видеообращение на запасных путях одного из вокзалов оккупированного полуострова, стоя рядом с пассажирским вагоном.
"Это просто трэш. Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву. Что это за руины?" - говорит сквозь слезы россиянка.
Топ комментарии
+68 Поділля16
показать весь комментарий22.06.2026 09:39 Ответить Ссылка
+41 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий22.06.2026 09:32 Ответить Ссылка
+27 Wild MadDog
показать весь комментарий22.06.2026 09:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль