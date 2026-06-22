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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россиянка плачет возле вагона "РЖД" на вокзале в оккупированном Крыму: "Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву. Что это за руины?"

В сети появилась красноречивая видеозапись, на которой молодая россиянка жалуется на тотальный логистический коллапс и условия, в которых приходится находиться, чтобы вернуться на железнодорожном транспорте из оккупированного Крыма в Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, девушка записала эмоциональное видеообращение на запасных путях одного из вокзалов оккупированного полуострова, стоя рядом с пассажирским вагоном.

"Это просто трэш. Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву. Что это за руины?" - говорит сквозь слезы россиянка.

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Читайте: ВСУ нанесли удары по мостам в оккупированном Крыму, подтверждено поражение Московского НПЗ, - Генштаб

Автор: 

железная дорога (1536) Крым (25279) москва (3112)
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Топ комментарии
+68
Їздили тварини, коли Крим був в Україні, відпочивали за копійки, але ж захотілося все забрати, нарити окопів, притягнути свій іржавий метал (танки, системи ППО, ракети) засрати весь берег Чорного моря і тільки для того вбивати українців в Україні і тих, що проживають в Криму.
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22.06.2026 09:39 Ответить
+41
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22.06.2026 09:32 Ответить
+27
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22.06.2026 09:39 Ответить

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