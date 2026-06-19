ВСУ нанесли удары по мостам в оккупированном Крыму, подтверждено поражение Московского НПЗ, - Генштаб

18 июня и в ночь на 19 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российского агрессора.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Крым и другие объекты

В частности, были поражены железнодорожные мосты в районах Раздольного и Владиславовки на временно оккупированных территориях Крыма. Указанные объекты использовались для обеспечения военных перевозок и снабжения российской оккупационной армии.

Также был нанесен удар по району сосредоточения вооружения и военной техники РФ в районе Северодонецка Луганской области и по складу горюче-смазочных материалов в Мариуполе в Донецкой области.

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Кроме того, были поражены пункты управления БПЛА оккупантов в районах Покровска, Воскресенки и Сиверска Донецкой области, Новоивановки в Запорожской области, а также Малиевки в Днепропетровской области.

НПЗ в Москве

Генштаб также подтвердил поражение 18 июня комплексной установки по переработке нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ.

Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок.

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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия - на данный момент это, как минимум, - 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.

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