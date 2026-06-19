ЗСУ вдарили по мостах в окупованому Криму, підтверджено ураження Московського НПЗ, - Генштаб

18 червня та в ніч на 19 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України били по низці об'єктів російського агресора.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Крим та інші об'єкти

Зокрема, уразили залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованих територіях Криму. Зазначені об'єкти використовувалися для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії.

Також завдали удару по району зосередження озброєння та військової техніки рф в районі Сєвєродонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі на Донеччині.

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Крім того, уражені пункти управління БпЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.

НПЗ у Москві

Генштаб також підтвердив ураження 18 червня комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ.

Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін.

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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.

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