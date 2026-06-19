ССО показали ураження залізничного мосту через Північнокримський канал. ФОТО

Сили спеціальних операцій України оприлюднили кадри виведення з ладу залізничного мосту через Північнокримський канал поблизу Роздольного в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ССО.

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"Дрони Сил спеціальних операцій змінюють правила гри швидше, ніж ворог встигає класти рейки. Деталі щодо вирізання ворожої логістики згодом, а зараз один з фрагментів систематичної роботи операторів дронів MiddleStrike ССО України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ССО, цього разу підрозділ MiddleStrike "Баліста" вивів з ладу залізничний міст через Північнокримський канал поблизу населеного пункту Роздольне.

Що передувало?

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України атакували два мости, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

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