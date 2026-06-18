Паніка в окупованому Криму: чиновники РФ та співробітники ФСБ поспіхом вивозять сім’ї з півострова, - рух "АТЕШ"

У тимчасово окупованому Криму представники окупаційної адміністрації та співробітники ФСБ РФ намагаються терміново вивезти свої сім'ї та найбільш цінне майно за межі півострова.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За інформацією агентів руху, панічні настрої серед російських силовиків та чиновників стрімко зросли на тлі регулярних успішних ударів Сил оборони України по військових об'єктах у Криму.

У розмовах окупантів дедалі частіше фігурує конкретна дата - 21 червня. Більшість із них прагне завершити евакуацію своїх родичів саме до цього дня.

Партизани також зазначають, що на півострові наразі спостерігається аномально високий попит на логістичні послуги - зокрема на перевезення особистих речей та організацію виїзду на територію РФ.

"Такі дії добре демонструють реальні настрої серед тих, хто довгі роки переконував населення у безпеці півострова. Поки звичайних людей закликають зберігати спокій, представники окупаційних структур вважають за краще готувати шляхи відходу для себе та своїх близьких", - наголосили в "АТЕШ".

Нагадаємо, раніше кримські партизани фіксували, що через постійну загрозу ударів з боку ЗСУ російські військові були змушені суттєво збільшити кількість мобільних вогневих груп на підступах до Кримського півострова.

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