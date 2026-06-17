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Новини Український Крим Удари по Криму
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Росія активно укріплює Крим через побоювання можливого десанту України, - ВМС ЗСУ

крим

Росія готує тимчасово окупований Крим до можливого українського десанту, однак це буде складна та ризикова операція для Сил оборони.

Про це в інтерв’ю The Kyiv Independent сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Можливість десанту ЗСУ

Коментуючи питання журналіста щодо доцільності використання десантних катерів в умовах сучасної щільної протиповітряної та протикорабельної оборони, речник ВМС ЗСУ відкинув твердження, що ера подібних операцій нібито минула.

"Існує аксіома: територія не вважається звільненою, доки на неї не ступить піхотинець. У випадку з ВМС це морський піхотинець. І ми проводимо регулярні навчання з проведення десантних операцій. У будь-якому разі, противник розглядає це як реальну загрозу. Росіяни активно укріплюють райони в Криму, які є вразливими до десантних операцій, оскільки вважають такий сценарій цілком імовірним", - наголосив він.

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Складність майбутньої деокупації Криму

Водночас у ВМС наголошують, що потенційна висадка на півострів за своєю складністю нагадуватиме найвідоміші історичні битви Другої світової війни, наприклад висадку союзників у Нормандії 6 червня 1944 року під кодовою назвою "Омаха-Біч".

"Сподіваюся, що десанти ще будуть. Принаймні я особисто зголосився брати участь у десанті, якщо він відбудеться. Але це дуже складно. Звісно, багатьом це нагадує день висадки на пляжі "Омаха" в Нормандії, адже це надзвичайно важкі операції. Природно, що доводиться мати справу з укріпленими береговими лініями, які повністю заміновані, з укриттями, довготривалими фортифікаціями, кулеметними позиціями та повітряною підтримкою ворога. Висадити туди війська надзвичайно важко. Це очевидно. Але у нас є власні морські піхотинці", - резюмував Плетенчук.

Офіцер ВМС додатково наголосив, що морські десанти ніколи не розглядаються командуванням як самостійні акції. Будь-яка висадка відбуватиметься в межах єдиного задуму значно масштабнішої комбінованої військової операції, коли складуться відповідні стратегічні умови для повної деокупації українського Криму.

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  • Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Україна прагне найближчим часом ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під повний контроль ключову для логістики російської армії автомагістраль "Новоросія".

Автор: 

ВМС (1455) Крим (14122) Плетенчук Дмитро (215)
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Топ коментарі
+4
Мало Кринків і Судж? А от партизанські загони татарами щось не надто створюються. Не горить земля під чоботом окупанта. А якщо горить то виключно від українських дроноао-ракетних ударів.
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17.06.2026 22:10 Відповісти
+2
Незабаром Крим здасться за їжу.
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17.06.2026 22:36 Відповісти
+1
скажімо так поки є бабло у московії на захоплених землях є пропорційна баблу кількість чекістів , тому партизанам не легко там бути , поки не легко , як бабло почне зменшуватись менше буде чекістів , партизани почнуть їх вбивати і в першу чергу це будуть робити татари
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17.06.2026 22:20 Відповісти
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Чим ****** наповнює ТОТ України, тим земля і удобрюється!!
Землі, їй байдуже, апатити чи ******вці!!
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17.06.2026 22:09 Відповісти
Мало Кринків і Судж? А от партизанські загони татарами щось не надто створюються. Не горить земля під чоботом окупанта. А якщо горить то виключно від українських дроноао-ракетних ударів.
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17.06.2026 22:10 Відповісти
скажімо так поки є бабло у московії на захоплених землях є пропорційна баблу кількість чекістів , тому партизанам не легко там бути , поки не легко , як бабло почне зменшуватись менше буде чекістів , партизани почнуть їх вбивати і в першу чергу це будуть робити татари
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17.06.2026 22:20 Відповісти
доставка напередодні D-Day зброї на безпілотниках киримли і десант на євпаторійські пляжі

.
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17.06.2026 22:36 Відповісти
А коли весною 14р., ще чикістів не було, теж щось заважало?
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17.06.2026 22:39 Відповісти
бзданули в Києві зброю киримли видати

а дарма
якби почалась заваруха, то хрєн би кацапи той Крим окупували

.
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17.06.2026 22:53 Відповісти
правильно Плетенчук каже.
уйло з крисчанами повинні сидіти-боятись.

.
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17.06.2026 22:29 Відповісти
Надеюсь, что десанты ещё будут. По крайней мере, я лично вызвался участвовать в десанте, если он состоится.
Источник: https://censor.net/ru/n4008933
Вот один и поучаствуй в одном из самых сложных кровавых вариантов штурма - из воды на укреплённые позиции.
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17.06.2026 22:33 Відповісти
Незабаром Крим здасться за їжу.
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17.06.2026 22:36 Відповісти
Навіщо туди посилати десант? Просто обрізати всю логістику в Крим, а звідти хай вільно виїжджають українці в Україну, рашисти в родную говєнь.
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17.06.2026 22:53 Відповісти
ви що там сектор Газа хочете зробити ?

утім, а чом би й ні ?

.
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17.06.2026 22:55 Відповісти
Чого газа? Я ж не кажу бомбити півострів. Рашисти виїдуть, війна закінчиться і всі українці і татари, повернуться в свої будинки і будуть налагоджувати життя.
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17.06.2026 22:59 Відповісти
Крим не може автономно існувати в ********* світі, стратегічно він не грає ролі, тактично вже майже теж, ну трохи ще логістику перекрити і все. Каву попити то таке, стратегічно треба рухатись в бік москви, так щоб мати вплив... Це може будь що, щоб туди долітало і вражало стратегічні об'єкти, для цього не потрібно нічого штурмувати, і буде успіх.
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17.06.2026 23:05 Відповісти
 
 