Росія активно укріплює Крим через побоювання можливого десанту України, - ВМС ЗСУ
Росія готує тимчасово окупований Крим до можливого українського десанту, однак це буде складна та ризикова операція для Сил оборони.
Про це в інтерв’ю The Kyiv Independent сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.
Можливість десанту ЗСУ
Коментуючи питання журналіста щодо доцільності використання десантних катерів в умовах сучасної щільної протиповітряної та протикорабельної оборони, речник ВМС ЗСУ відкинув твердження, що ера подібних операцій нібито минула.
"Існує аксіома: територія не вважається звільненою, доки на неї не ступить піхотинець. У випадку з ВМС це морський піхотинець. І ми проводимо регулярні навчання з проведення десантних операцій. У будь-якому разі, противник розглядає це як реальну загрозу. Росіяни активно укріплюють райони в Криму, які є вразливими до десантних операцій, оскільки вважають такий сценарій цілком імовірним", - наголосив він.
Складність майбутньої деокупації Криму
Водночас у ВМС наголошують, що потенційна висадка на півострів за своєю складністю нагадуватиме найвідоміші історичні битви Другої світової війни, наприклад висадку союзників у Нормандії 6 червня 1944 року під кодовою назвою "Омаха-Біч".
"Сподіваюся, що десанти ще будуть. Принаймні я особисто зголосився брати участь у десанті, якщо він відбудеться. Але це дуже складно. Звісно, багатьом це нагадує день висадки на пляжі "Омаха" в Нормандії, адже це надзвичайно важкі операції. Природно, що доводиться мати справу з укріпленими береговими лініями, які повністю заміновані, з укриттями, довготривалими фортифікаціями, кулеметними позиціями та повітряною підтримкою ворога. Висадити туди війська надзвичайно важко. Це очевидно. Але у нас є власні морські піхотинці", - резюмував Плетенчук.
Офіцер ВМС додатково наголосив, що морські десанти ніколи не розглядаються командуванням як самостійні акції. Будь-яка висадка відбуватиметься в межах єдиного задуму значно масштабнішої комбінованої військової операції, коли складуться відповідні стратегічні умови для повної деокупації українського Криму.
- Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Україна прагне найближчим часом ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під повний контроль ключову для логістики російської армії автомагістраль "Новоросія".
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Землі, їй байдуже, апатити чи ******вці!!
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а дарма
якби почалась заваруха, то хрєн би кацапи той Крим окупували
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уйло з крисчанами повинні сидіти-боятись.
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Источник: https://censor.net/ru/n4008933
Вот один и поучаствуй в одном из самых сложных кровавых вариантов штурма - из воды на укреплённые позиции.
утім, а чом би й ні ?
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