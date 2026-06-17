Крим "перетвориться на острів" найближчим часом, окупантів чекає пекло, - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Міністр оборони України Михайло Федоров прогнозує, що найближчим часом тимчасово окупований півострів Крим стане ізольованим через удари українських безпілотників та "перетвориться на острів".

Про це він сказав в інтерв'ю ютуб-каналу PRESSING, передає Цензор.НЕТ.

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Ізоляція Криму

"Відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для Росіян. Більше нічого не можу говорити", - заявив глава Міноборони.

На запитання, чи буде в Криму "весело", Федоров відповів, що "буде п###ець".

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Далекобійні дрони України

Федоров розповів, що в перші чотири місяці 2026 року Міноборони законтрактувало дронів Middle Strike, якими Україна б'є регулярно по Приазов'ю, на 300% більше ніж за весь 2025 рік.

"Те, що ми зробили тоді, зараз починає приносити результат… Ми анонсували логістичний локдаун. Це додаткові прямі кошти підрозділам, які використовують дрони Middle Strike. Ми, роблячи закупівлю сотень тисяч Middle Strike, паралельно даємо гроші на підрозділи, які вміють швидко використовувати та закуповувати.

Тобто, для росіян починається пекло, з яким дуже важко впоратися. І це вікно можливостей у нас є. Логістика перерізається, Крим ізолюється. І це відбивається на сході. Є пряма кореляція між тим, скільки ми б'ємо по логістиці із тим, скільки штурмових дій відбувається на першій лінії", - додав міністр оборони.

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