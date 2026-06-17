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Новини Український Крим Окупація Криму Удари по Криму
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Крим "перетвориться на острів" найближчим часом, окупантів чекає пекло, - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Міністр оборони України Михайло Федоров прогнозує, що найближчим часом тимчасово окупований півострів Крим стане ізольованим через удари українських безпілотників та "перетвориться на острів".

Про це він сказав в інтерв'ю ютуб-каналу PRESSING, передає Цензор.НЕТ.

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Ізоляція Криму

"Відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для Росіян. Більше нічого не можу говорити", - заявив глава Міноборони.

На запитання, чи буде в Криму "весело", Федоров відповів, що "буде п###ець".

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Далекобійні дрони України

Федоров розповів, що в перші чотири місяці 2026 року Міноборони законтрактувало дронів Middle Strike, якими Україна б'є регулярно по Приазов'ю, на 300% більше ніж за весь 2025 рік.

"Те, що ми зробили тоді, зараз починає приносити результат… Ми анонсували логістичний локдаун. Це додаткові прямі кошти підрозділам, які використовують дрони Middle Strike. Ми, роблячи закупівлю сотень тисяч Middle Strike, паралельно даємо гроші на підрозділи, які вміють швидко використовувати та закуповувати. 

Тобто, для росіян починається пекло, з яким дуже важко впоратися. І це вікно можливостей у нас є. Логістика перерізається, Крим ізолюється. І це відбивається на сході. Є пряма кореляція між тим, скільки ми б'ємо по логістиці із тим, скільки штурмових дій відбувається на першій лінії", - додав міністр оборони.

Дивіться також: Безпілотники атакували окупований Крим: у Сімферополі уражено ТЕЦ, спалахнула пожежа. ВIДЕО

  • Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Україна прагне найближчим часом ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під повний контроль ключову для логістики російської армії автомагістраль "Новоросія".

Автор: 

Крим (14122) Федоров Михайло (1139)
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Топ коментарі
+14
Від творців блекауту в москві, кави в Криму, обміну Суджу на Запорізьку АЕС і ракет на 2-3 тижні.
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17.06.2026 17:41 Відповісти
+12
Більше нічого не можу говорити Джерело: https://censor.net/ua/n4008878

Та й цього не варто було говорити! Чи "лаври" *****бола буданова не дають спокою?
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17.06.2026 17:33 Відповісти
+10
у зелених сволот усе в майбутньому....але крадуть зараз...
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17.06.2026 17:36 Відповісти
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а я хочу сьогодні ,а я хочу зараз
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17.06.2026 17:29 Відповісти
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17.06.2026 17:32 Відповісти
Дякую!!! 🙏🙏🙏
Зробіть ще росію місцем де немає пошти, зв'яко вони і самі знищать!
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17.06.2026 17:32 Відповісти
Більше нічого не можу говорити Джерело: https://censor.net/ua/n4008878

Та й цього не варто було говорити! Чи "лаври" *****бола буданова не дають спокою?
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17.06.2026 17:33 Відповісти
Якби да каби хоча б кожний сотий зробив щось співставне з тим, що вже зробив і робить бойовий, а не паркетний генерал Буданов, то пу вже давно прийшов кінець!
Слава Україні!
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17.06.2026 17:40 Відповісти
То в нас закінчились би кваліфіковані спецпризначенці!
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17.06.2026 17:45 Відповісти
Таке враження, що поміж провладгими вірус нетримання вирує. Чому неможна спочатку зробити, а потім вихвалятись? Або сказати - це не ми..
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17.06.2026 17:59 Відповісти
Бо язиком молоти це не мішки тягати!
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17.06.2026 18:08 Відповісти
А чого не варто ? Кримчани й так вже відчувають, що без бензина не дуже живеться. А бидловідпочивальники з болот мають знати, що нехер туди пхатися, відпочити не вдасться. Що знову ж таки вийде боляче по гаманцю тих кримчан, хто чекав орків до себе.
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17.06.2026 18:22 Відповісти
Відос один бачила - дівка, з накачаним клювом, жалілась - що таке вона ще не відсосувала))) у Криму, шлангом бенз переливала))
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17.06.2026 18:40 Відповісти
От коли перетвориться , тоді і треба запрошувати на каву .
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17.06.2026 17:35 Відповісти
у зелених сволот усе в майбутньому....але крадуть зараз...
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17.06.2026 17:36 Відповісти
Від творців блекауту в москві, кави в Криму, обміну Суджу на Запорізьку АЕС і ракет на 2-3 тижні.
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17.06.2026 17:41 Відповісти
Скільки не повторюй слово «цукор» в роті солодше не стане.
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17.06.2026 17:42 Відповісти
халва
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17.06.2026 17:49 Відповісти
Оце роздмухарився..3000 фламінго вже готові?
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17.06.2026 17:43 Відповісти
пару фламінгів по Керченському мосту і моста нема
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17.06.2026 17:45 Відповісти
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17.06.2026 17:43 Відповісти
пустопорожній Zельоний фйьодоровський Кіздьож
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17.06.2026 17:43 Відповісти
а можна було просто не розміновувати Чонгар і просто підірвати міст в 2022р.

не зробили тоді .. не зробите і зараз, Zельоні ********
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17.06.2026 17:47 Відповісти
фьодоров, ти коли у Крим зайдеш, то побачиш там на набережній Ялти за фіранкою кави ше одного такого пи*дуна, як оце ти.
Тобі, як тіпа міністру, було б за краще бути скромнішим та діловитішим.
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17.06.2026 17:54 Відповісти
За филижанкою. Фиранка - занавеска.
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17.06.2026 18:20 Відповісти
Тоді вже - філіжанка
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17.06.2026 18:42 Відповісти
На проклятом острове нет календаря, нет у них покушать и бензина ***...
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17.06.2026 18:00 Відповісти
там живут ужасные люди дикари на морду все ужасные но ..добрые.. внутри
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17.06.2026 18:08 Відповісти
Хочеться вірити звичайно... Але дивлячись на анонсоване пекло для мАЦкви від української балістики на початку літа, то шось не дуже віриться...
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17.06.2026 18:01 Відповісти
****, що вони там курять? То кава, то пекло.
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17.06.2026 18:03 Відповісти
Ну, цю реальність щодо жопи для окупантів в Криму, роблять Захисники України і без федорова та кави буданова, всупереч злочинних дій до ракетних програм зеленського з моноШоблою у ВРУ, з 2019 року!!
Гончарук-шмигаль-свириденко разом з члЄНАми КМУ і РНБОУ данилова-умерова та Уся челядь з призначенцями на місцях, можуть засвідчити, поки що, як свідки злочину!!
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17.06.2026 18:04 Відповісти
міністр оборони Великобританії : Пане прем"єре ви не фінансуете армію і оборону таким чином . яким ми домовлялись! Подає у відставку. Міністр оборони України: у армії забрали 40 000 000 000 -міністроборони ні пари з вуст! Ой нііііііі матюкаеться при інтерв"ю! Ну -ну... інтелектуали...
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17.06.2026 18:05 Відповісти
Це вже було - три роки тому. Нові артисти, нові виступи?
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17.06.2026 18:05 Відповісти
Фёдоров красава! Не словами а действиями приближает долгожданную нашу победу!
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17.06.2026 18:07 Відповісти
Це сарказм?
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17.06.2026 18:45 Відповісти
Так най він взагілі під водою зникне! Разом з кац@..ю падалью і колаборантами!!!
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17.06.2026 18:10 Відповісти
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17.06.2026 18:25 Відповісти
це не міністр, це тупий пздобол. пздобол не може не пздіти.
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17.06.2026 18:31 Відповісти
У даному випадку це психологічна операція, тут я абсолютно За. Справа вся в тому, що не так страшний чорт, як його малюють, тому треба відповідати взаємно, лякати і підтверджувати атаками, тоді нападає страх і ніяка пропаганда його не переможе. Головне щоб це чули за порєбриком.
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17.06.2026 18:48 Відповісти
 
 