Крым "превратится в остров" в ближайшее время, оккупантов ждет ад, - Федоров

Индустрия дронов

Министр обороны Украины Михаил Федоров прогнозирует, что в ближайшее время временно оккупированный полуостров Крым окажется в изоляции из-за ударов украинских беспилотников и "превратится в остров".

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу PRESSING, передает Цензор.НЕТ.

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Изоляция Крыма

"Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Больше ничего не могу сказать", - заявил глава Минобороны.

На вопрос, будет ли в Крыму "весело", Федоров ответил, что "будет п###ец".

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Дальнобойные дроны Украины

Федоров рассказал, что в первые четыре месяца 2026 года Минобороны закупило дронов Middle Strike, которыми Украина регулярно наносит удары по Приазовью, на 300% больше, чем за весь 2025 год.

"То, что мы сделали тогда, сейчас начинает приносить результат… Мы объявили о логистическом локдауне. Это дополнительные прямые средства подразделениям, которые используют дроны Middle Strike. Мы, закупая сотни тысяч Middle Strike, параллельно выделяем деньги подразделениям, которые умеют быстро их использовать и закупать.

То есть для россиян начинается ад, с которым очень трудно справиться. И у нас есть это окно возможностей. Логистика перерезается, Крым изолируется. И это отражается на востоке. Существует прямая корреляция между тем, насколько сильно мы наносим удары по логистике, и тем, сколько штурмовых операций происходит на передовой", - добавил министр обороны.

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