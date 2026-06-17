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Новости Украинский Крым Оккупация Крыма Удары по Крыму
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Крым "превратится в остров" в ближайшее время, оккупантов ждет ад, - Федоров

Индустрия дронов

федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров прогнозирует, что в ближайшее время временно оккупированный полуостров Крым окажется в изоляции из-за ударов украинских беспилотников и "превратится в остров".

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу PRESSING, передает Цензор.НЕТ.

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Изоляция Крыма

"Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Больше ничего не могу сказать", - заявил глава Минобороны.

На вопрос, будет ли в Крыму "весело", Федоров ответил, что "будет п###ец".

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Дальнобойные дроны Украины

Федоров рассказал, что в первые четыре месяца 2026 года Минобороны закупило дронов Middle Strike, которыми Украина регулярно наносит удары по Приазовью, на 300% больше, чем за весь 2025 год.

"То, что мы сделали тогда, сейчас начинает приносить результат… Мы объявили о логистическом локдауне. Это дополнительные прямые средства подразделениям, которые используют дроны Middle Strike. Мы, закупая сотни тысяч Middle Strike, параллельно выделяем деньги подразделениям, которые умеют быстро их использовать и закупать. 

То есть для россиян начинается ад, с которым очень трудно справиться. И у нас есть это окно возможностей. Логистика перерезается, Крым изолируется. И это отражается на востоке. Существует прямая корреляция между тем, насколько сильно мы наносим удары по логистике, и тем, сколько штурмовых операций происходит на передовой", - добавил министр обороны.

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  • Напомним, ранее командующий Силами беспилотных систем майор Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Украина намерена в ближайшее время изолировать временно оккупированный Крым, взяв под полный контроль ключевую для логистики российской армии автомагистраль "Новороссия".

Автор: 

Крым (25935) Федоров Михаил (710)
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а я хочу сьогодні ,а я хочу зараз
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17.06.2026 17:29 Ответить
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17.06.2026 17:32 Ответить
Дякую!!! 🙏🙏🙏
Зробіть ще росію місцем де немає пошти, зв'яко вони і самі знищать!
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17.06.2026 17:32 Ответить
Більше нічого не можу говорити Джерело: https://censor.net/ua/n4008878

Та й цього не варто було говорити! Чи "лаври" *****бола буданова не дають спокою?
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17.06.2026 17:33 Ответить
Якби да каби хоча б кожний сотий зробив щось співставне з тим, що вже зробив і робить бойовий, а не паркетний генерал Буданов, то пу вже давно прийшов кінець!
Слава Україні!
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17.06.2026 17:40 Ответить
От коли перетвориться , тоді і треба запрошувати на каву .
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17.06.2026 17:35 Ответить
Треба дати зрозуміти кацапам що пора втікати Кримським мостом поки це ще безпечно і взагалі можливо. Після того як міст буде остаточно знищено шансів вижити в окупантів (понаєхів у Крим) буде обмаль. Довжина мосту 19 км. Пішки лише за чотири години і вже в **********! В спеку за шість, але ж це шлях до безпеки і довгого життя. Наші в Криму здадуть усіх понаєхів. Ніхто не сховається...
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17.06.2026 17:36 Ответить
у зелених сволот усе в майбутньому....але крадуть зараз...
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17.06.2026 17:36 Ответить
Від творців блекауту в москві, кави в Криму, обміну Суджу на Запорізьку АЕС і ракет на 2-3 тижні.
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17.06.2026 17:41 Ответить
Скільки не повторюй слово «цукор» в роті солодше не стане.
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17.06.2026 17:42 Ответить
Оце роздмухарився..3000 фламінго вже готові?
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17.06.2026 17:43 Ответить
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17.06.2026 17:43 Ответить
пустопорожній Zельоний фйьодоровський Кіздьож
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17.06.2026 17:43 Ответить
 
 