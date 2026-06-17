Крым "превратится в остров" в ближайшее время, оккупантов ждет ад, - Федоров
Индустрия дронов
Министр обороны Украины Михаил Федоров прогнозирует, что в ближайшее время временно оккупированный полуостров Крым окажется в изоляции из-за ударов украинских беспилотников и "превратится в остров".
Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу PRESSING, передает Цензор.НЕТ.
Изоляция Крыма
"Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Больше ничего не могу сказать", - заявил глава Минобороны.
На вопрос, будет ли в Крыму "весело", Федоров ответил, что "будет п###ец".
Дальнобойные дроны Украины
Федоров рассказал, что в первые четыре месяца 2026 года Минобороны закупило дронов Middle Strike, которыми Украина регулярно наносит удары по Приазовью, на 300% больше, чем за весь 2025 год.
"То, что мы сделали тогда, сейчас начинает приносить результат… Мы объявили о логистическом локдауне. Это дополнительные прямые средства подразделениям, которые используют дроны Middle Strike. Мы, закупая сотни тысяч Middle Strike, параллельно выделяем деньги подразделениям, которые умеют быстро их использовать и закупать.
То есть для россиян начинается ад, с которым очень трудно справиться. И у нас есть это окно возможностей. Логистика перерезается, Крым изолируется. И это отражается на востоке. Существует прямая корреляция между тем, насколько сильно мы наносим удары по логистике, и тем, сколько штурмовых операций происходит на передовой", - добавил министр обороны.
- Напомним, ранее командующий Силами беспилотных систем майор Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Украина намерена в ближайшее время изолировать временно оккупированный Крым, взяв под полный контроль ключевую для логистики российской армии автомагистраль "Новороссия".
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Зробіть ще росію місцем де немає пошти, зв'яко вони і самі знищать!
Та й цього не варто було говорити! Чи "лаври" *****бола буданова не дають спокою?
Слава Україні!