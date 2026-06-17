Россия активно укрепляет Крым из-за опасений возможного десанта Украины, — ВМС ВСУ
Россия готовит временно оккупированный Крым к возможному украинскому десанту, однако это будет сложная и рискованная операция для Сил обороны.
Об этом в интервью The Kyiv Independent заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Возможность десанта ВСУ
Комментируя вопрос журналиста о целесообразности использования десантных катеров в условиях современной плотной противовоздушной и противокорабельной обороны, пресс-секретарь ВМС ВСУ отверг утверждение, что эра подобных операций якобы миновала.
"Существует аксиома: территория не считается освобожденной, пока на нее не ступит пехотинец. В случае с ВМС это морской пехотинец. И мы проводим регулярные учения по проведению десантных операций. В любом случае, противник рассматривает это как реальную угрозу. Россияне активно укрепляют районы в Крыму, уязвимые для десантных операций, поскольку считают такой сценарий вполне вероятным", — подчеркнул он.
Сложность будущей деоккупации Крыма
В то же время в ВМС отмечают, что потенциальная высадка на полуостров по своей сложности будет напоминать самые известные исторические сражения Второй мировой войны, например высадку союзников в Нормандии 6 июня 1944 года под кодовым названием "Омаха-Бич".
"Надеюсь, что десанты ещё будут. По крайней мере, я лично вызвался участвовать в десанте, если он состоится. Но это очень сложно. Конечно, многим это напоминает день высадки на пляже "Омаха" в Нормандии, ведь это чрезвычайно сложные операции. Естественно, приходится иметь дело с укреплёнными береговыми линиями, которые полностью заминированы, с укрытиями, долговечными фортификациями, пулемётными позициями и воздушной поддержкой врага. Высадить туда войска чрезвычайно трудно. Это очевидно. Но у нас есть собственные морские пехотинцы", — резюмировал Плетенчук.
Офицер ВМС дополнительно подчеркнул, что морские десанты никогда не рассматриваются командованием как самостоятельные операции. Любая высадка будет происходить в рамках единого замысла гораздо более масштабной комбинированной военной операции, когда сложатся соответствующие стратегические условия для полной деоккупации украинского Крыма.
- Напомним, ранее командующий Силами беспилотных систем майор Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Украина намерена в ближайшее время изолировать временно оккупированный Крым, взяв под полный контроль ключевую для логистики российской армии автомагистраль "Новороссия".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Землі, їй байдуже, апатити чи ******вці!!
.
уйло з крисчанами повинні сидіти-боятись.
.
Источник: https://censor.net/ru/n4008933
Вот один и поучаствуй в одном из самых сложных кровавых вариантов штурма - из воды на укреплённые позиции.