Россия активно укрепляет Крым из-за опасений возможного десанта Украины, — ВМС ВСУ

Россия готовит временно оккупированный Крым к возможному украинскому десанту, однако это будет сложная и рискованная операция для Сил обороны.

Об этом в интервью The Kyiv Independent заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возможность десанта ВСУ

Комментируя вопрос журналиста о целесообразности использования десантных катеров в условиях современной плотной противовоздушной и противокорабельной обороны, пресс-секретарь ВМС ВСУ отверг утверждение, что эра подобных операций якобы миновала.

"Существует аксиома: территория не считается освобожденной, пока на нее не ступит пехотинец. В случае с ВМС это морской пехотинец. И мы проводим регулярные учения по проведению десантных операций. В любом случае, противник рассматривает это как реальную угрозу. Россияне активно укрепляют районы в Крыму, уязвимые для десантных операций, поскольку считают такой сценарий вполне вероятным", — подчеркнул он.

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Сложность будущей деоккупации Крыма

В то же время в ВМС отмечают, что потенциальная высадка на полуостров по своей сложности будет напоминать самые известные исторические сражения Второй мировой войны, например высадку союзников в Нормандии 6 июня 1944 года под кодовым названием "Омаха-Бич".

"Надеюсь, что десанты ещё будут. По крайней мере, я лично вызвался участвовать в десанте, если он состоится. Но это очень сложно. Конечно, многим это напоминает день высадки на пляже "Омаха" в Нормандии, ведь это чрезвычайно сложные операции. Естественно, приходится иметь дело с укреплёнными береговыми линиями, которые полностью заминированы, с укрытиями, долговечными фортификациями, пулемётными позициями и воздушной поддержкой врага. Высадить туда войска чрезвычайно трудно. Это очевидно. Но у нас есть собственные морские пехотинцы", — резюмировал Плетенчук.

Офицер ВМС дополнительно подчеркнул, что морские десанты никогда не рассматриваются командованием как самостоятельные операции. Любая высадка будет происходить в рамках единого замысла гораздо более масштабной комбинированной военной операции, когда сложатся соответствующие стратегические условия для полной деоккупации украинского Крыма.

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