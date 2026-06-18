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Новости Удары по Крыму
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Паника в Крыму: чиновники РФ и сотрудники ФСБ спешно вывозят семьи с полуострова, - движение "АТЕШ"

Чиновники РФ и сотрудники ФСБ спешно вывозят семьи из Крыма

Во временно оккупированном Крыму представители оккупационной администрации и сотрудники ФСБ РФ пытаются в срочном порядке вывезти свои семьи и наиболее ценное имущество за пределы полуострова.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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По информации агентов движения, панические настроения среди российских силовиков и чиновников стремительно усилились на фоне регулярных успешных ударов Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму.

В разговорах оккупантов все чаще фигурирует конкретная дата - 21 июня. Большинство из них стремится завершить эвакуацию своих родственников именно к этому дню.

Партизаны также отмечают, что на полуострове в настоящее время наблюдается аномально высокий спрос на логистические услуги - в частности, на перевозку личных вещей и организацию выезда на территорию РФ.

"Такие действия хорошо демонстрируют реальные настроения среди тех, кто долгие годы убеждал население в безопасности полуострова. Пока обычных людей призывают сохранять спокойствие, представители оккупационных структур предпочитают готовить пути отхода для себя и своих близких", - подчеркнули в "АТЕШ".

Напомним, ранее крымские партизаны отмечали, что из-за постоянной угрозы ударов со стороны ВСУ российские военные были вынуждены существенно увеличить количество мобильных огневых групп на подступах к Крымскому полуострову.

Читайте: Россия активно укрепляет Крым из-за опасений возможного десанта Украины, - ВМС ВСУ

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Крым (25939) оккупация (10274) ФСБ (2010)
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