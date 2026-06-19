ССО показали поражение железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ФОТО
Силы специальных операций Украины обнародовали кадры вывода из строя железнодорожного моста через Северо-Крымский канал вблизи Роздольного во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ССО в Facebook.
"Дроны Сил специальных операций меняют правила игры быстрее, чем враг успевает укладывать рельсы. Подробности о нанесении ударов по вражеской логистике позже, а сейчас - один из фрагментов систематической работы операторов дронов MiddleStrike ССО Украины", - говорится в сообщении.
Как отметили в ССО, на этот раз подразделение MiddleStrike "Балиста" вывело из строя железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи населенного пункта Роздольное.
Что этому предшествовало?
Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины атаковали два моста, расположенных на временно оккупированных территориях.
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