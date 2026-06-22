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Росіянка плаче біля вагону "РЖД" на вокзалі в окупованому Криму: "Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву. Что это за руины?". ВIДЕО
У мережі з'явився промовистий відеозапис, на якому молода росіянка скаржиться на тотальний логістичний колапс та умови у яких доводиться перебувати, щоб залізничним транспортом повернутися із окупованого Криму до Москви.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дівчина записала емоційне відеозвернення на запасних коліях одного з вокзалів окупованого півострова, стоячи поблизу пасажирського вагона.
"Это просто трэш. Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву. Что это за руины?", - каже крізь сльози росіянка.
Топ коментарі
+68 Поділля16
показати весь коментар22.06.2026 09:39 Відповісти Посилання
+41 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар22.06.2026 09:32 Відповісти Посилання
+27 Wild MadDog
показати весь коментар22.06.2026 09:39 Відповісти Посилання
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