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Росіянка плаче біля вагону "РЖД" на вокзалі в окупованому Криму: "Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву. Что это за руины?". ВIДЕО

У мережі з'явився промовистий відеозапис, на якому молода росіянка скаржиться на тотальний логістичний колапс та умови у яких доводиться перебувати, щоб залізничним транспортом повернутися із окупованого Криму до Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дівчина записала емоційне відеозвернення на запасних коліях одного з вокзалів окупованого півострова, стоячи поблизу пасажирського вагона.

"Это просто трэш. Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву. Что это за руины?", - каже крізь сльози росіянка.

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залізниця (992) Крим (12040) москва (1221)
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Топ коментарі
+68
Їздили тварини, коли Крим був в Україні, відпочивали за копійки, але ж захотілося все забрати, нарити окопів, притягнути свій іржавий метал (танки, системи ППО, ракети) засрати весь берег Чорного моря і тільки для того вбивати українців в Україні і тих, що проживають в Криму.
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22.06.2026 09:39 Відповісти
+41
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22.06.2026 09:32 Відповісти
+27
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22.06.2026 09:39 Відповісти

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