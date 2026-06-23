Частина окупованого Криму знеструмлена після нічної атаки. У Керчі горить ТЕЦ. ВIДЕО
В окупованому Криму почалися знеструмлення після нічних атак на півострів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крименерго".
Що відомо?
Як зазначається, у зв’язку з технологічними порушеннями в електричних мережах сталося відключення споживачів у:
▪️ міських округах Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой;
▪️ Красноперекопському, Сакському, Джанкойському та Красногвардійському районах.
У "Крименерго" запевнили, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
"Орієнтовно електропостачання буде відновлено протягом доби", - додали в "Крименерго".
Водночас у мережі публікуються відеозаписи, на який зафільмовано пожежу на ТЕЦ у Керчі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що вночі в окупованому Криму лунали вибухи: зафіксовані пожежі на залізничних і військових об’єктах.
Будь ласка, зачекайте...
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