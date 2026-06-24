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Новини Удари по Криму
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Окупований Севастополь повністю знеструмлений після нічної атаки: під ударом підстанція та ТЕС у Сімферополі. ФОТО

Внаслідок нічної атаки на окупований Крим Севастополь повністю залишився без електропостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі так званий "губернатор" Севастополя" Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"На об’єктах запроваджено особливий режим роботи. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Усі екстрені служби перебувають у стані повної готовності", - запевнив окупаційний чиновник.

Він також повідомив, що через відсутність напруги тролейбуси зранку не працюватимуть. Окрім того, у зв’язку із ситуацією в енергосистемі сьогодні дитячі садки міста працюватимуть в особливому режимі.

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Під ударом електропідстанція

Як інформує телеграм-канал, у Севастополі зазнала атаки одна з електропідстанцій.

атака на Севастополь

Атака на Сімферополь

Також є інформація про атаку на Сімферопольську ТЕС.

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Крим (14156) Севастополь (561) відключення світла (1693)
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Топ коментарі
+18
Мої вітання ЗСУ!!! Палива нема, світла теж, справа за спрагою
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24.06.2026 06:38 Відповісти
+17
Крисчани мають оцінити гуманність українців - вони нищили нам електрику у морози, ми - у теплу пору.
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24.06.2026 07:03 Відповісти
+16
"Ой, які красиві. Хай їм Бог допомогає".
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24.06.2026 07:06 Відповісти

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