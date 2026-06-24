Оккупированный Севастополь полностью обесточен после ночной атаки: под ударом подстанция и ТЭС в Симферополе. ФОТО

В результате ночной атаки на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.

Об этом сообщил в Telegram-канале так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"На объектах введен особый режим работы. Специалисты оценивают масштабы повреждений и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения. Все экстренные службы находятся в состоянии полной готовности", - заверил оккупационный чиновник.

Он также сообщил, что из-за отсутствия напряжения троллейбусы утром не будут работать. Кроме того, в связи с ситуацией в энергосистеме сегодня детские сады города будут работать в особом режиме.

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Под ударом электроподстанция

Как сообщает телеграм-канал, в Севастополе подверглась атаке одна из электроподстанций.

Атака на Симферополь

Также есть информация об атаке на Симферопольскую ТЭС.

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