Оккупированный Севастополь полностью обесточен после ночной атаки: под ударом подстанция и ТЭС в Симферополе. ФОТО
В результате ночной атаки на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.
Об этом сообщил в Telegram-канале так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"На объектах введен особый режим работы. Специалисты оценивают масштабы повреждений и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения. Все экстренные службы находятся в состоянии полной готовности", - заверил оккупационный чиновник.
Он также сообщил, что из-за отсутствия напряжения троллейбусы утром не будут работать. Кроме того, в связи с ситуацией в энергосистеме сегодня детские сады города будут работать в особом режиме.
Под ударом электроподстанция
Как сообщает телеграм-канал, в Севастополе подверглась атаке одна из электроподстанций.
Атака на Симферополь
Также есть информация об атаке на Симферопольскую ТЭС.
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