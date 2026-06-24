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Новости Удары по Крыму
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Оккупированный Севастополь полностью обесточен после ночной атаки: под ударом подстанция и ТЭС в Симферополе. ФОТО

В результате ночной атаки на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.

Об этом сообщил в Telegram-канале так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"На объектах введен особый режим работы. Специалисты оценивают масштабы повреждений и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения. Все экстренные службы находятся в состоянии полной готовности", - заверил оккупационный чиновник.

Он также сообщил, что из-за отсутствия напряжения троллейбусы утром не будут работать. Кроме того, в связи с ситуацией в энергосистеме сегодня детские сады города будут работать в особом режиме.

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Под ударом электроподстанция

Как сообщает телеграм-канал, в Севастополе подверглась атаке одна из электроподстанций.

Атака на Севастополь

Атака на Симферополь

Также есть информация об атаке на Симферопольскую ТЭС.

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Крым (25968) город Севастополь (1723) отключение света (792)
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Топ комментарии
+14
Мої вітання ЗСУ!!! Палива нема, світла теж, справа за спрагою
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24.06.2026 06:38 Ответить
+12
❗️Починається нічний двіж в Москві та окупованому Криму: близько 320 (!) ударних та реактивних дронів летять в пошуках мостів та недобитих НПЗ
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24.06.2026 06:37 Ответить
+11
Крисчани мають оцінити гуманність українців - вони нищили нам електрику у морози, ми - у теплу пору.
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24.06.2026 07:03 Ответить

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