Операція ЗСУ в Криму чітко прорахована, Україна може оперативно змусити РФ обрати мир, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція України, зокрема щодо тимчасово окупованого Криму, чітко прорахована. Наша держава "оперативно забезпечить умови", коли країна-агресорка Росія буде змушена обрати мир.

Про це Зеленський повідомив під час вечірнього відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

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Успішні удари по логістиці армії РФ

Він зауважив, що українська влада та ЗСУ не дозволять Кремлю використовувати українську землю "як інструмент затягування війни та перетворення окупації на безкінечну".

"Наша операція, зокрема, щодо Криму чітко прорахована, і те, як операція триває, абсолютно доводить: якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, в України з’явиться – і це залежить від рішення партнерів, – ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться. Зараз наші військові вибивають на тимчасово окупованій землі України й на території самої Росії те, що працює на російську війну, те, що робить цю війну та російську агресивність взагалі можливими", - заявив Зеленський.

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Росії невдовзі стане непереливки

Також глава держави зазначив, що втрати окупантів на тимчасово окупованих територіях України є відчутними. Зокрема, воєнна логістика й саме перебування військових армії РФ там надзвичайно ускладнені.

"Це правильний сигнал Росії. Сигнал, що точно не вийде в Росії безкарно та легко вкрасти землю Українського народу та будь-якого іншого народу з тих, кому російські амбіції зараз загрожують. Сучасні технології роблять окупацію надто важкою для окупанта і, можливо, найважчою, ніж було в усі часи. Україна буде посилювати нашу технологічну базу й надалі", - сказав Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна бореться за свою землю, за своїх людей, справедливість, й українці на тимчасово окупованій території "вірно все розуміють" –– "на півдні нашої країни, у Криму, на Донеччині та Луганщині".

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки в ніч на 24 червня 2026 року на окупований Крим Севастополь повністю залишився без електропостачання.

Командувач СБС Роберт Бровді заявив, що було уражено головну електропідстанцію окупованого Севастополя.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України атакували два мости, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Згодом ССО показали ураження залізничного мосту через Північнокримський канал.

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