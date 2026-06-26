Оккупанты на ночь перекрыли Керченский мост: образовалась очередь из более чем 2 тыс. автомобилей

В ночь на 26 июня российские оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту, в результате чего к утру образовалась очередь из более чем 2 тыс. автомобилей.

Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам, передает Цензор.НЕТ.

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Очередь из автомобилей

Так, отмечается, что по состоянию на 12 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания – около часа.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1850 транспортных средств. Время ожидания — около пяти часов.

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"Разрешенные жидкости"

Также сообщается, что в автомобиле можно перевозить до 200 литров "разрешенных жидкостей".

"Речь идет об объемах сверх топлива в баке — в частности, о бензине и дизельном топливе в канистрах, о воде и других жидкостях", — говорится в сообщении.

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