Оккупанты на ночь перекрыли Керченский мост: образовалась очередь из более чем 2 тыс. автомобилей
В ночь на 26 июня российские оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту, в результате чего к утру образовалась очередь из более чем 2 тыс. автомобилей.
Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам, передает Цензор.НЕТ.
Очередь из автомобилей
Так, отмечается, что по состоянию на 12 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания – около часа.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1850 транспортных средств. Время ожидания — около пяти часов.
"Разрешенные жидкости"
Также сообщается, что в автомобиле можно перевозить до 200 литров "разрешенных жидкостей".
"Речь идет об объемах сверх топлива в баке — в частности, о бензине и дизельном топливе в канистрах, о воде и других жидкостях", — говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль