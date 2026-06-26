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Новости Удары по Крыму
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Россияне массово покидают территорию оккупированного Крыма: "Такой очереди перед мостом еще не было. Это абсолютный рекорд". ВИДЕО

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая очевидцем во время проезда по Керченскому мосту со стороны Краснодарского края РФ. На кадрах запечатлена пробка из большого количества транспортных средств, ожидающих проезда в направлении России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео, фиксируя длину автомобильной очереди в районе Керчи, отметил, что количество машин на выезде является нетипичным:

"Чтобы вы понимали, у Керчи очередь. Мне кажется, это абсолютный рекорд. Такой очереди перед мостом ещё не было никогда. Я уже проехал две камеры...".

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Автор: 

Керченский пролив (413) Керчь (441) Крым (25986) пробки (337) Керченский мост (396) Керченский район (12) Краснодарский край РФ (86)
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Топ комментарии
+28
Попутного ×уя їм у потилицю
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26.06.2026 09:31 Ответить
+11
На х#й.
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26.06.2026 09:30 Ответить
+11
Вуйку, все воно виконало свою роль.
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26.06.2026 09:37 Ответить

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