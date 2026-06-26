9 482 49
Россияне массово покидают территорию оккупированного Крыма: "Такой очереди перед мостом еще не было. Это абсолютный рекорд". ВИДЕО
В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая очевидцем во время проезда по Керченскому мосту со стороны Краснодарского края РФ. На кадрах запечатлена пробка из большого количества транспортных средств, ожидающих проезда в направлении России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео, фиксируя длину автомобильной очереди в районе Керчи, отметил, что количество машин на выезде является нетипичным:
"Чтобы вы понимали, у Керчи очередь. Мне кажется, это абсолютный рекорд. Такой очереди перед мостом ещё не было никогда. Я уже проехал две камеры...".
Топ комментарии
+28 Sergei M #570318
показать весь комментарий26.06.2026 09:31 Ответить Ссылка
+11 Gary Grant
показать весь комментарий26.06.2026 09:30 Ответить Ссылка
+11 YU ST
показать весь комментарий26.06.2026 09:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль