Росіяни масово покидають територію окупованого Криму: "Такой очереди перед мостом еще не было. Это абсолютный рекорд". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, знятий очевидцем під час проїзду по Керченському мосту з боку Краснодарського краю РФ. На кадрах зафіксовано затор із великої кількості транспортних засобів, які очікують на проїзд у напрямку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео, фіксуючи довжину автомобільної черги в районі Керчі, зазначив, що кількість машин на виїзд є нетиповою:

"Чтобы вы понимали, на Керчи очередь. Мне кажется, это абсолютный рекорд. Такой очереди перед мостом еще не было никогда. Я уже проехал две камеры...".

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