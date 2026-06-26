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Росіяни масово покидають територію окупованого Криму: "Такой очереди перед мостом еще не было. Это абсолютный рекорд". ВIДЕО
У соціальних мережах поширили відеозапис, знятий очевидцем під час проїзду по Керченському мосту з боку Краснодарського краю РФ. На кадрах зафіксовано затор із великої кількості транспортних засобів, які очікують на проїзд у напрямку Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео, фіксуючи довжину автомобільної черги в районі Керчі, зазначив, що кількість машин на виїзд є нетиповою:
"Чтобы вы понимали, на Керчи очередь. Мне кажется, это абсолютный рекорд. Такой очереди перед мостом еще не было никогда. Я уже проехал две камеры...".
Топ коментарі
+8 Sergei M #570318
показати весь коментар26.06.2026 09:31 Відповісти Посилання
+7 YU ST
показати весь коментар26.06.2026 09:37 Відповісти Посилання
+4 Gary Grant
показати весь коментар26.06.2026 09:30 Відповісти Посилання
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