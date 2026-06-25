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Новини Удари по Криму
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Багатокілометровий затор перед Керченським мостом. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Перед Керченським мостом в окупованому Криму утворився багатокілометровий затор. 

Про це пише проєкт "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

На супутникових фото за 24 червня зафіксовано скупчення автомобілів у бік Керченського (Кримського) мосту.

Затори перед Керченським мостом: вид з космосу
Затори перед Керченським мостом: вид з космосу
Затори перед Керченським мостом: вид з космосу

"Затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка у Керченському районі. Вони сягають більше ніж десять кілометрів. Це приблизно півтори тисячі авто, що рухаються на виїзд з території окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти скорочують кількість поїздів між Кримом і Росією, - ЗМІ

Автор: 

Крим (14167) Керченський міст (527)
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Топ коментарі
+20
Треба б було туди влупить чимось, щоб у мирних орків ще більше паніка була, що треба тікать
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25.06.2026 15:28 Відповісти
+16
Когда в двадцать втором началась полномаштабка, я загадал три желания. Первое, что бы захреначали крейсер Москва. Второе, что бы Москва горела, и третье, что бы наши танки дошли до Джанкоя и Крыма.
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25.06.2026 15:44 Відповісти
+13
Так чого чекати?!
Дрнонами їх почати знищувати, й затор відразу зникне!
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25.06.2026 15:32 Відповісти

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