Багатокілометровий затор перед Керченським мостом. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Перед Керченським мостом в окупованому Криму утворився багатокілометровий затор.

Про це пише проєкт "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

На супутникових фото за 24 червня зафіксовано скупчення автомобілів у бік Керченського (Кримського) мосту.







"Затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка у Керченському районі. Вони сягають більше ніж десять кілометрів. Це приблизно півтори тисячі авто, що рухаються на виїзд з території окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

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