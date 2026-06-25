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Багатокілометровий затор перед Керченським мостом. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Перед Керченським мостом в окупованому Криму утворився багатокілометровий затор.
Про це пише проєкт "Схеми", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
На супутникових фото за 24 червня зафіксовано скупчення автомобілів у бік Керченського (Кримського) мосту.
"Затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка у Керченському районі. Вони сягають більше ніж десять кілометрів. Це приблизно півтори тисячі авто, що рухаються на виїзд з території окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.
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Дрнонами їх почати знищувати, й затор відразу зникне!