Окупанти скорочують кількість поїздів між Кримом і Росією, - ЗМІ
У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, які сполучають півострів із Росією. Надалі щодня курсуватимуть сім рейсів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на підконтрольного РФ голову окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.
Щодня залишать сім поїздів
За рішенням російського оперативного штабу, щоденно курсуватимуть поїзди зі сполученням Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Сімферополь, Москва – Севастополь, Адлер – Сімферополь, Санкт-Петербург – Євпаторія, а також окремі рейси Москва – Сімферополь із причіпними вагонами.
За словами Аксьонова, усі зазначені поїзди курсуватимуть до та від станції Керч-Південна.
Інші рейси скасують протягом двох тижнів
Окупаційна влада заявила, що решту сезонних поїздів поступово скасують упродовж двох тижнів.
Причини такого рішення не уточнюються.
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