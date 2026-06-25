УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10144 відвідувача онлайн
Новини Удари по Криму
1 068 11

Окупанти скорочують кількість поїздів між Кримом і Росією, - ЗМІ

В окупованому Криму скоротили кількість поїздів до РФ

У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, які сполучають півострів із Росією. Надалі щодня курсуватимуть сім рейсів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише  "Крим.Реалії" з посиланням на підконтрольного РФ голову окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Щодня залишать сім поїздів

За рішенням російського оперативного штабу, щоденно курсуватимуть поїзди зі сполученням Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Сімферополь, Москва – Севастополь, Адлер – Сімферополь, Санкт-Петербург – Євпаторія, а також окремі рейси Москва – Сімферополь із причіпними вагонами.

За словами Аксьонова, усі зазначені поїзди курсуватимуть до та від станції Керч-Південна.

Інші рейси скасують протягом двох тижнів

Окупаційна влада заявила, що решту сезонних поїздів поступово скасують упродовж двох тижнів.

Причини такого рішення не уточнюються.

Також читайте: Окупований Крим уночі зазнав масованої атаки дронів: повідомляють про вибухи та перебої зі світлом. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14167) окупація (6958) потяг (2071) ізоляція (62)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ну шо ж, наступною популярною професією на болотах стане "машиніст-суїцидник"
показати весь коментар
25.06.2026 15:06 Відповісти
+2
На виїзд - на в"їзд якось стрьомно
показати весь коментар
25.06.2026 15:05 Відповісти
+2
Треба допомогти кацапам зекономити на дизелі - підірвати маршрут.

показати весь коментар
25.06.2026 15:15 Відповісти

Завантаження...

 
 