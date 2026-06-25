Окупанти скорочують кількість поїздів між Кримом і Росією, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, які сполучають півострів із Росією. Надалі щодня курсуватимуть сім рейсів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на підконтрольного РФ голову окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

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Щодня залишать сім поїздів

За рішенням російського оперативного штабу, щоденно курсуватимуть поїзди зі сполученням Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Сімферополь, Москва – Севастополь, Адлер – Сімферополь, Санкт-Петербург – Євпаторія, а також окремі рейси Москва – Сімферополь із причіпними вагонами.

За словами Аксьонова, усі зазначені поїзди курсуватимуть до та від станції Керч-Південна.

Інші рейси скасують протягом двох тижнів

Окупаційна влада заявила, що решту сезонних поїздів поступово скасують упродовж двох тижнів.

Причини такого рішення не уточнюються.

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