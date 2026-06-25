Оккупанты сокращают количество поездов между Крымом и Россией, - СМИ

Во временно оккупированном Крыму сократили количество пассажирских поездов, связывающих полуостров с Россией. В дальнейшем ежедневно будут курсировать семь рейсов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на подконтрольного РФ главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

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Ежедневно будут отправляться семь поездов

По решению российского оперативного штаба, ежедневно будут курсировать поезда по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Адлер – Симферополь, Санкт-Петербург – Евпатория, а также отдельные рейсы Москва – Симферополь с прицепными вагонами.

По словам Аксенова, все указанные поезда будут курсировать до и от станции Керчь-Южная.

Остальные рейсы отменят в течение двух недель

Оккупационные власти заявили, что остальные сезонные поезда будут постепенно отменены в течение двух недель.

Причины такого решения не уточняются.

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