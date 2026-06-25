Оккупанты сокращают количество поездов между Крымом и Россией, - СМИ
Во временно оккупированном Крыму сократили количество пассажирских поездов, связывающих полуостров с Россией. В дальнейшем ежедневно будут курсировать семь рейсов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на подконтрольного РФ главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.
Ежедневно будут отправляться семь поездов
По решению российского оперативного штаба, ежедневно будут курсировать поезда по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Адлер – Симферополь, Санкт-Петербург – Евпатория, а также отдельные рейсы Москва – Симферополь с прицепными вагонами.
По словам Аксенова, все указанные поезда будут курсировать до и от станции Керчь-Южная.
Остальные рейсы отменят в течение двух недель
Оккупационные власти заявили, что остальные сезонные поезда будут постепенно отменены в течение двух недель.
Причины такого решения не уточняются.
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