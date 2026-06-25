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Новости Удары по Крыму
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Оккупированный Крым ночью подвергся массированной атаке дронов: сообщают о взрывах и перебоях с электричеством

Крым под массированной атакой БПЛА: взрывы раздавались по всему полуострову

В ночь на 25 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в районах Севастополя, Симферополя, Сак, Евпатории, Ялты, а также в Первомайском, Красноперекопском и Симферопольском районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналы Exilenova+, "Крымский ветер" и местные сообщества.

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Отмечается, что беспилотники заходили на полуостров с разных направлений, а российская противовоздушная оборона вела огонь по воздушным целям.

Сообщается об ударах по энергетической инфраструктуре

По информации мониторинговых ресурсов, под атакой оказались Таврийская и Балаклавская теплоэлектростанции. После этого в ряде районов Крыма сообщали о перебоях с электроснабжением, в частности о временном отключении электричества в Ялте.

Также сообщалось о мощном взрыве вблизи военного аэродрома "Кача".

Партизанское движение АТЕШ заявило, что атака охватила весь временно оккупированный полуостров.

В то же время Exilenova+ обнародовал видео, на котором, как утверждается, запечатлена работа российской ПВО над Севастополем.

Оккупационные власти с опозданием сообщили об опасности

По данным местных пабликов, оккупационные власти Крыма объявили воздушную тревогу только после двух часов ночи, хотя беспилотники находились в воздухе уже несколько часов.

Также сообщается, что мобильные огневые группы российских войск в Севастополе пытались сбивать дроны непосредственно над жилой застройкой.

Официальных комментариев российских властей относительно последствий атаки на момент публикации нет.

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беспилотник (5372) Крым (25979) обстрел (33338)
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Топ комментарии
+13
як там казали кацапи- без единого вьістрела ?

Але час наздогнав, та почалися не тількі постріли
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25.06.2026 07:07 Ответить
+9
А так усе було "по домашньому"....Смерть загарбникам!
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25.06.2026 07:20 Ответить
+6
Зараз на Аліекспрес та інших торгових площадках продають українську символіку, прапорці, тризубці, дуже красиві футболки. Пропоную затаритися. Чуть не забув, паспорти українські діставайте, бо деякі козли їх привселюдно спалили.
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25.06.2026 07:18 Ответить

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