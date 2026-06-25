Оккупированный Крым ночью подвергся массированной атаке дронов: сообщают о взрывах и перебоях с электричеством
В ночь на 25 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в районах Севастополя, Симферополя, Сак, Евпатории, Ялты, а также в Первомайском, Красноперекопском и Симферопольском районах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналы Exilenova+, "Крымский ветер" и местные сообщества.
Отмечается, что беспилотники заходили на полуостров с разных направлений, а российская противовоздушная оборона вела огонь по воздушным целям.
Сообщается об ударах по энергетической инфраструктуре
По информации мониторинговых ресурсов, под атакой оказались Таврийская и Балаклавская теплоэлектростанции. После этого в ряде районов Крыма сообщали о перебоях с электроснабжением, в частности о временном отключении электричества в Ялте.
Также сообщалось о мощном взрыве вблизи военного аэродрома "Кача".
Партизанское движение АТЕШ заявило, что атака охватила весь временно оккупированный полуостров.
В то же время Exilenova+ обнародовал видео, на котором, как утверждается, запечатлена работа российской ПВО над Севастополем.
Оккупационные власти с опозданием сообщили об опасности
По данным местных пабликов, оккупационные власти Крыма объявили воздушную тревогу только после двух часов ночи, хотя беспилотники находились в воздухе уже несколько часов.
Также сообщается, что мобильные огневые группы российских войск в Севастополе пытались сбивать дроны непосредственно над жилой застройкой.
Официальных комментариев российских властей относительно последствий атаки на момент публикации нет.
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