Окупований Крим уночі зазнав масованої атаки дронів: повідомляють про вибухи та перебої зі світлом. ВIДЕО

У ніч на 25 червня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи пролунали в районах Севастополя, Сімферополя, Саки, Євпаторії, Ялти, а також у Первомайському, Красноперекопському та Сімферопольському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали Exilenova+, "Кримський вітер" та місцеві спільноти.

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Зазначається, що безпілотники заходили на півострів із різних напрямків, а російська протиповітряна оборона працювала по повітряних цілях.

Повідомляють про удари по енергетичній інфраструктурі

За інформацією моніторингових ресурсів, під атакою опинилися Таврійська та Балаклавська теплоелектростанції. Після цього в низці районів Криму повідомляли про перебої з електропостачанням, зокрема тимчасовий блекаут у Ялті.

Також повідомлялося про потужний вибух поблизу військового аеродрому "Кача".

Партизанський рух АТЕШ заявив, що атака охопила весь тимчасово окупований півострів.

Водночас Exilenova+ оприлюднив відео, на якому, як стверджується, зафіксовано роботу російської ППО над Севастополем.

Окупаційна влада із запізненням повідомила про небезпеку

За даними місцевих пабліків, окупаційна влада Криму оголосила повітряну небезпеку лише після другої години ночі, хоча безпілотники перебували в повітрі вже кілька годин.

Також повідомляється, що мобільні вогневі групи російських військ у Севастополі намагалися збивати дрони безпосередньо над житловою забудовою.

Офіційних коментарів російської влади щодо наслідків атаки на момент публікації немає.

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