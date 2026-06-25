Многокилометровая пробка перед Керченским мостом СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Перед Керченским мостом в оккупированном Крыму образовалась многокилометровая пробка.

Об этом пишет проект "Схеми", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

На спутниковых снимках от 24 июня зафиксировано скопление автомобилей в направлении Керченского (Крымского) моста.







"Пробки начинаются от пропускного пункта перед мостом и заканчиваются в районе села Ивановка в Керченском районе. Их протяженность составляет более десяти километров. Это примерно полторы тысячи автомобилей, движущихся в направлении выезда с территории оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

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