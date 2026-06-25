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Новости Удары по Крыму
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Многокилометровая пробка перед Керченским мостом СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Перед Керченским мостом в оккупированном Крыму образовалась многокилометровая пробка. 

Об этом пишет проект "Схеми", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

На спутниковых снимках от 24 июня зафиксировано скопление автомобилей в направлении Керченского (Крымского) моста.

Пробки перед Керченским мостом: вид из космоса
Пробки перед Керченским мостом: вид из космоса
Пробки перед Керченским мостом: вид из космоса

"Пробки начинаются от пропускного пункта перед мостом и заканчиваются в районе села Ивановка в Керченском районе. Их протяженность составляет более десяти километров. Это примерно полторы тысячи автомобилей, движущихся в направлении выезда с территории оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Крым (25979) Керченский мост (395)
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Топ комментарии
+20
Треба б було туди влупить чимось, щоб у мирних орків ще більше паніка була, що треба тікать
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25.06.2026 15:28 Ответить
+17
Когда в двадцать втором началась полномаштабка, я загадал три желания. Первое, что бы захреначали крейсер Москва. Второе, что бы Москва горела, и третье, что бы наши танки дошли до Джанкоя и Крыма.
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25.06.2026 15:44 Ответить
+13
Так чого чекати?!
Дрнонами їх почати знищувати, й затор відразу зникне!
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25.06.2026 15:32 Ответить

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