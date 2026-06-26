Окупанти на ніч перекривали Керченський міст: утворилася черга у понад 2 тис. авто
У ніч на 26 червня російські окупанти перекривала рух Керченським мостом, унаслідок чого на ранок утворилася черга у понад 2 тис. автомобілів.
Про це повідомляє телеграм-канал інформаційного центру з автомобільних доріг, передає Цензор.НЕТ.
Черга з авто
Так, зазначається, що станом на 12 годину в черзі на ручний огляд з боку Тамані перебуває 250 транспортних засобів. Час очікування – близько години.
У черзі на ручний огляд з боку Керчі перебуває 1850 транспортних засобів. Час очікування – близько п’яти годин.
"Дозволені рідини"
Також повідомляється, що в автомобілі можна перевозити до 200 літрів "дозволених рідин".
"Йдеться про обсяги понад пальне у баку – зокрема про бензин і дизельне пальне в каністрах, про воду та інші рідини", – йдеться в повідомленні.
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