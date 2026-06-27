Украина всё интенсивнее наносит удары по военной логистике в оккупированном Крыму, — британская разведка

Разведка Великобритании проанализировала серию украинских ударов по оккупированному Россией Крыму.

Обзор опубликован на странице британского Минобороны в социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атак

Как отмечается, в ночь на 20 июня Украина нанесла удары по Крыму и переправе через Керченский пролив. Среди целей были системы противовоздушной обороны, топливные хранилища и три автомобильных парома. Вывод из строя этих трех паромов почти наверняка усугубил и без того серьезные проблемы со снабжением в Крыму.

Британская разведка отмечает, что в настоящее время наблюдается повсеместная нехватка топлива и задержки на пунктах переправы.

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Меры безопасности, введенные после первой украинской атаки на Крымский мост в октябре 2022 года, предусматривают, что грузовики могут пользоваться только паромами, а не мостом. По мосту проезжают только легковые автомобили, автобусы и некоторые виды железнодорожного транспорта.

Ранее, в марте и апреле 2026 года, Украина наносила удары по двум оставшимся паромам, которые также обеспечивают военную логистику. Почти наверняка они сейчас находятся на ремонте.

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Интенсивность ударов растет

"Украина с все большей интенсивностью наносит удары по сетям российской военной логистики на оккупированной территории Украины, чему способствует наличие различных средств поражения, в частности одноразовых ударных дронов и боеприпасов дальнего действия. Масштабность украинских ударов также ослабляет российскую противовоздушную оборону даже в таких хорошо укрепленных приоритетных точках, как Керченский пролив", — отмечается в обзоре.

Британская разведка отмечает, что это расширяет возможности Украины по нанесению ударов по Крымскому мосту – стратегической и политически чувствительной цели, обозначенной российским диктатором Владимиром Путиным.

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