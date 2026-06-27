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Новини Удари по Криму
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Україна дедалі інтенсивніше завдає ударів по військовій логістиці в окупованому Криму, - британська розвідка

Україна посилює удари по Криму

Розвідка Великої Британії проаналізувала серію українських ударів по окупованому Росією Криму.

Огляд опубліковано на сторінці британського Міноборони в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Наслідки атак 

Як зазначається, у ніч на 20 червня Україна вдарила по Криму та переправі через Керченську протоку. Серед цілей були системи протиповітряної оборони, паливні сховища та три автомобільні пороми. Виведення з ладу цих трьох поромів майже напевно поглибило й без того великі проблеми з постачанням у Криму.

Британська розвідка зазначає, що наразі спостерігається повсюдна нестача палива та затримки на пунктах переправи.

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Протоколи безпеки, запроваджені після першої української атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року, передбачають, що вантажівки можуть користуватися лише поромами, а не мостом. Мостом проїжджають лише легкові автомобілі, автобуси та деякі види залізничного транспорту.

Раніше, у березні та квітні 2026 року, Україна завдавала ударів по двох поромах, що залишилися, які також забезпечують військову логістику. Майже напевно вони зараз перебувають на ремонті.

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Інтенсивність ударів зростає

"Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованій території України, чому сприяє наявність різних засобів ураження, зокрема одноразових ударних дронів та боєприпасів дальньої дії. Масштабність українських ударів також послаблює російську протиповітряну оборону навіть у таких добре укріплених пріоритетних точках, як Керченська протока", – зазначається в огляді.

Розвідка Британії зауважує, що це розширює можливості України щодо завдання ударів по Кримському мосту – стратегічній і політично чутливій цілі, визначеній російським диктатором Володимиром Путіним.

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Крим (14182) розвідка (3930) логістика (161)
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Топ коментарі
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Та помітили вони вчасно - одразу. Просто "Цензор.нет" тільки зараз опублікував.
показати весь коментар
27.06.2026 18:29 Відповісти
+1
На днях в пресцентре "Ямантау" состоится закрытый симпозиум двойников Путина На повестке дня - "Визит в Крым" Докладчик - "Путин №3" Тема доклада: "Какого объёма достиг ****** "русского мира" в Крыму и чего ожидать в ближайшем будущем... "
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27.06.2026 19:07 Відповісти

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