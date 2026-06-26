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Після нічних вибухів у Криму зупинили електрички: рейки серйозно пошкоджені, - ЗМІ
У тимчасово окупованому Криму після нічних вибухів призупинили рух приміських поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".
Рух електричок призупинили
За наявною інформацією, рух приміських поїздів зупинили у Радянському районі на ділянці між роз'їздом 30 км та станцією Краснофлотська.
Про призупинення руху офіційно повідомила місцева приміська пасажирська компанія.
У мережі показали пошкоджені колії
У мережі також оприлюднили кадри з місця події. На них видно, що після нічних вибухів залізничні рейки зазнали значних пошкоджень, а над коліями здіймався густий дим.
Місцеві жителі повідомляють, що вночі чули серію потужних вибухів. Що саме стало їхньою причиною, наразі офіційно не повідомляється.
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