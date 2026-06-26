После ночных взрывов в Крыму остановили электрички: рельсы серьезно повреждены, - СМИ
Во временно оккупированном Крыму после ночных взрывов приостановили движение пригородных поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Движение электричек приостановлено
По имеющейся информации, движение пригородных поездов остановили в Советском районе на участке между разъездом 30 км и станцией Краснофлотская.
О приостановке движения официально сообщила местная пригородная пассажирская компания.
В сети показали поврежденные рельсы
В сети также обнародовали кадры с места происшествия. На них видно, что после ночных взрывов железнодорожные рельсы получили значительные повреждения, а над путями поднимался густой дым.
Местные жители сообщают, что ночью слышали серию мощных взрывов. Что именно стало их причиной, пока официально не сообщается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль