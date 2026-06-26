После ночных взрывов в Крыму остановили электрички: рельсы серьезно повреждены, - СМИ

Во временно оккупированном Крыму после ночных взрывов приостановили движение пригородных поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

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Движение электричек приостановлено

По имеющейся информации, движение пригородных поездов остановили в Советском районе на участке между разъездом 30 км и станцией Краснофлотская.

О приостановке движения официально сообщила местная пригородная пассажирская компания.

В сети показали поврежденные рельсы

В сети также обнародовали кадры с места происшествия. На них видно, что после ночных взрывов железнодорожные рельсы получили значительные повреждения, а над путями поднимался густой дым.

Местные жители сообщают, что ночью слышали серию мощных взрывов. Что именно стало их причиной, пока официально не сообщается.

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