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Роботу дитячих таборів в окупованому Криму призупинили до осені

Окупанти закривають усі дитячі табори в Криму

Російська окупаційна влада масово вивозить дітей з анексованого Криму. На півострові призупинили роботу всіх дитячих таборів на тлі атак Сил оборони України на російську логістику.

Про це повідомляє "Радіо.Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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Роботу дитячих таборів згорнули 

На початку літа окупаційна адміністрація заявляла про намір оздоровити в Криму сотні тисяч дітей – як із Росії, так і з тимчасово окупованих українських територій.

Для цього російські регіони закуповували путівки до кримських санаторіїв і таборів на десятки й сотні мільйонів рублів.

Однак 22 червня глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов оголосив про призупинення організованого дитячого відпочинку на півострові до 1 вересня. Рішення він пояснив необхідністю "забезпечення громадської безпеки".

За інформацією ЗМІ, дітей із "Артеку" доправили додому або в дитячі табори в Красноярському краї РФ.

Водночас окупаційна влада уникає слова "евакуація", заявляючи, що "Крим просто робить тимчасову перерву на літо саме щодо таборів, а сімейний відпочинок з дітьми залишається без змін".

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Криму чітко прорахована, Україна може оперативно змусити РФ обрати мир.
  • Відомо, що в напрямку Керченського мосту утворилася черга з понад 2 тис. авто.

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