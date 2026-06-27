Роботу дитячих таборів в окупованому Криму призупинили до осені
Російська окупаційна влада масово вивозить дітей з анексованого Криму. На півострові призупинили роботу всіх дитячих таборів на тлі атак Сил оборони України на російську логістику.
Про це повідомляє "Радіо.Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Роботу дитячих таборів згорнули
На початку літа окупаційна адміністрація заявляла про намір оздоровити в Криму сотні тисяч дітей – як із Росії, так і з тимчасово окупованих українських територій.
Для цього російські регіони закуповували путівки до кримських санаторіїв і таборів на десятки й сотні мільйонів рублів.
Однак 22 червня глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов оголосив про призупинення організованого дитячого відпочинку на півострові до 1 вересня. Рішення він пояснив необхідністю "забезпечення громадської безпеки".
За інформацією ЗМІ, дітей із "Артеку" доправили додому або в дитячі табори в Красноярському краї РФ.
Водночас окупаційна влада уникає слова "евакуація", заявляючи, що "Крим просто робить тимчасову перерву на літо саме щодо таборів, а сімейний відпочинок з дітьми залишається без змін".
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Криму чітко прорахована, Україна може оперативно змусити РФ обрати мир.
- Відомо, що в напрямку Керченського мосту утворилася черга з понад 2 тис. авто.
Будь ласка, зачекайте...
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