Работу детских лагерей в оккупированном Крыму приостановили до осени

Российские оккупационные власти массово вывозят детей из аннексированного Крыма. На полуострове приостановили работу всех детских лагерей на фоне атак Сил обороны Украины на российскую логистику.

Об этом сообщает"Радио.Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Работу детских лагерей свернули

В начале лета оккупационная администрация заявляла о намерении оздоровить в Крыму сотни тысяч детей - как из России, так и с временно оккупированных украинских территорий.

Для этого российские регионы закупали путевки в крымские санатории и лагеря на десятки и сотни миллионов рублей.

Однако 22 июня глава оккупационной администрации Сергей Аксенов объявил о приостановке организованного детского отдыха на полуострове до 1 сентября. Решение он объяснил необходимостью "обеспечения общественной безопасности".

По информации СМИ, детей из "Артека" доставили домой или в детские лагеря в Красноярском крае РФ.

В то же время оккупационные власти избегают слова "эвакуация", заявляя, что "Крым просто делает временный перерыв на лето именно в отношении лагерей, а семейный отдых с детьми остается без изменений".

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что операция ВСУ в Крыму четко просчитана, Украина может оперативно заставить РФ выбрать мир.

Известно, что в направлении Керченского моста образовалась очередь из более чем 2 тыс. автомобилей.

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