В окупованому Севастополі скорочують кількість рейсів громадського транспорту: перевізники отримують лише 25% від необхідної кількості палива
У тимчасово окупованому Севастополі транспортні підприємства отримують лише чверть від необхідного обсягу пального.
Про це пише "Крим. Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
"У Севастополі вже кілька днів пасажири штурмують громадський транспорт, який залишився на маршрутах",- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тролейбуси через відключення світла ходять лише періодично. Частину автобусних маршрутів скасували, а інтервали руху збільшені.
Голова російського Союзу транспортних компаній Севастополя Віктор Риков заявив, що транспортним підприємствам виділяють лише чверть від реально необхідного обсягу палива. Деякі з них працюють за рахунок власних запасів із частковою допомогою від російської міської влади, хоча вартість палива вже давно перевищила закладені в контракті розрахунки.
У контракті закладали 76 рублів за літр пального, а купувати його довелося вже по 145 рублів за літр. Через дефіцит, окрім міських перевезень, на 80% впали і міжміські перевезення.
Повідомляється, що автомобілі "Севэлектроавтотранс", які працюють на газі, заправляють без черги, а приватні перевізники стоять у черзі на заправках разом із таксі та приватними автомобілями.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Криму чітко прорахована, Україна може оперативно змусити РФ обрати мир.
- Відомо, що в напрямку Керченського мосту утворилася черга з понад 2 тис. авто.
- 26 червня в окупованих Криму та Севастополі запровадили режим "надзвичайної ситуації регіонального характеру".
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