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В окупованому Севастополі скорочують кількість рейсів громадського транспорту: перевізники отримують лише 25% від необхідної кількості палива

Дефіцит пального спровокував зупинку громадського транспорту у Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі транспортні підприємства отримують лише чверть від необхідного обсягу пального.

Про це пише "Крим. Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

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"У Севастополі вже кілька днів пасажири штурмують громадський транспорт, який залишився на маршрутах",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тролейбуси через відключення світла ходять лише періодично. Частину автобусних маршрутів скасували, а інтервали руху збільшені.

Голова російського Союзу транспортних компаній Севастополя Віктор Риков заявив, що транспортним підприємствам виділяють лише чверть від реально необхідного обсягу палива. Деякі з них працюють за рахунок власних запасів із частковою допомогою від російської міської влади, хоча вартість палива вже давно перевищила закладені в контракті розрахунки.

У контракті закладали 76 рублів за літр пального, а купувати його довелося вже по 145 рублів за літр. Через дефіцит, окрім міських перевезень, на 80% впали і міжміські перевезення.

Повідомляється, що автомобілі "Севэлектроавтотранс", які працюють на газі, заправляють без черги, а приватні перевізники стоять у черзі на заправках разом із таксі та приватними автомобілями.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Криму чітко прорахована, Україна може оперативно змусити РФ обрати мир.
  • Відомо, що в напрямку Керченського мосту утворилася черга з понад 2 тис. авто.
  • 26 червня в окупованих Криму та Севастополі запровадили режим "надзвичайної ситуації регіонального характеру".

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Крим (14182) Севастополь (565) транспорт (1578) пальне (249)
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Топ коментарі
+2
Вибачте, але каміння з неба вже скінчилося. Тепер будуть бпла з неба
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27.06.2026 21:12 Відповісти
+2
Хай почитають пророчі твори Войновича і починають їздити на гівні. Гівно на гівні - це дуже органічно, символічно і екологічно.
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27.06.2026 21:25 Відповісти
+2
Так там ще й самогон з гівна гнали))) все за феншуєм))
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27.06.2026 21:37 Відповісти

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