Путин приказал продолжить массированные удары по Украине и пригрозил расширением "зоны безопасности"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что армия РФ должна продолжать наносить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей их работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил во время посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировкой войск РФ.

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Путин приказал не прекращать атаки

По словам главы Кремля, удары по украинской инфраструктуре должны продолжаться и в дальнейшем.

"В связи с этим отмечаю, что задача нанесения массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим его функционирование, должна быть продолжена", - заявил Путин.

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В то же время он повторил традиционные для российской пропаганды утверждения о якобы "украинских ударах по гражданской инфраструктуре РФ" и заявил, что в ответ Россия будет расширять так называемую "зону безопасности".

Кремль вновь заявил о захвате Луганской области

Во время выступления Путин также в очередной раз заявил о якобы полном захвате Луганской области, назвав это "освобождением ЛНР". Подобные заявления российская сторона уже делала неоднократно с начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, глава Кремля заявил о якобы захвате Константиновки в Донецкой области. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также утверждал, что Путину доложили об "освобождении" города, однако никаких подтверждений этих слов российская сторона не предоставила.

В конце июня Путин также заявлял, что российским войскам осталось чуть более 10 км до Сум и всего 2,5–5 км до Купянска.

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