Путин приказал продолжить массированные удары по Украине и пригрозил расширением "зоны безопасности"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что армия РФ должна продолжать наносить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей их работу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил во время посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировкой войск РФ.
Путин приказал не прекращать атаки
По словам главы Кремля, удары по украинской инфраструктуре должны продолжаться и в дальнейшем.
"В связи с этим отмечаю, что задача нанесения массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим его функционирование, должна быть продолжена", - заявил Путин.
В то же время он повторил традиционные для российской пропаганды утверждения о якобы "украинских ударах по гражданской инфраструктуре РФ" и заявил, что в ответ Россия будет расширять так называемую "зону безопасности".
Кремль вновь заявил о захвате Луганской области
Во время выступления Путин также в очередной раз заявил о якобы полном захвате Луганской области, назвав это "освобождением ЛНР". Подобные заявления российская сторона уже делала неоднократно с начала полномасштабного вторжения.
Кроме того, глава Кремля заявил о якобы захвате Константиновки в Донецкой области. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также утверждал, что Путину доложили об "освобождении" города, однако никаких подтверждений этих слов российская сторона не предоставила.
В конце июня Путин также заявлял, что российским войскам осталось чуть более 10 км до Сум и всего 2,5–5 км до Купянска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так як це йо@нута істота і серійний вбивця ,
якого потрібно знищити😡