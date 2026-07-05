Трамп і Зеленський проведуть двосторонню зустріч на саміті НАТО в Анкарі

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі 7-8 липня.

Про це повідомила головна заступниця прессекретаря Білого Дому Анна Келлі, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про майбутню зустріч?

Зокрема, 8 липня Дональд Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах з Володимиром Зеленським та президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

Високопосадовець США, ознайомлений з питанням, розповів, що Трамп зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити шляхи припинення війни РФ проти України.

"Це було його пріоритетом протягом тривалого часу, і ми сподіваємося, що ми зможемо дійти до цього моменту. Поле бою явно заморожене протягом останніх кількох місяців. Жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Водночас відбувається величезна кількість смертей, і ви бачите далекобійні удари як росіян по українцям, так і українців по Росії", - розповів співрозмовник "Суспільного".

Він додав, що Трамп відчуває необхідність спробувати зупинити війну, яку розпочала Росія проти України.

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"Обидві сторони нещодавно заявили, як ви згадували вчора, що президент Трамп відіграє унікальну роль у своїй здатності намагатися бути посередником у цьому. І тому ми давно відчуваємо, що настав час закінчити цю війну, що можна багато зробити як в Україні, так і з Росією, якщо війна закінчиться",- сказав американський високопосадовець.

Своєю чергою Анна Келлі також повідомила, що на полях саміту НАТО Трамп матиме двосторонню зустріч і з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Перед відльотом з Туреччини президент США проведе пресконференцію.

Розмова Трампа та Зеленського

Нагадаємо, що 4 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США.

Повідомлялося, що глави держав "домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі".

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