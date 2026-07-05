Трамп і Зеленський проведуть двосторонню зустріч на саміті НАТО в Анкарі
Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі 7-8 липня.
Про це повідомила головна заступниця прессекретаря Білого Дому Анна Келлі, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про майбутню зустріч?
Зокрема, 8 липня Дональд Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах з Володимиром Зеленським та президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.
Високопосадовець США, ознайомлений з питанням, розповів, що Трамп зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити шляхи припинення війни РФ проти України.
"Це було його пріоритетом протягом тривалого часу, і ми сподіваємося, що ми зможемо дійти до цього моменту. Поле бою явно заморожене протягом останніх кількох місяців. Жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Водночас відбувається величезна кількість смертей, і ви бачите далекобійні удари як росіян по українцям, так і українців по Росії", - розповів співрозмовник "Суспільного".
Він додав, що Трамп відчуває необхідність спробувати зупинити війну, яку розпочала Росія проти України.
"Обидві сторони нещодавно заявили, як ви згадували вчора, що президент Трамп відіграє унікальну роль у своїй здатності намагатися бути посередником у цьому. І тому ми давно відчуваємо, що настав час закінчити цю війну, що можна багато зробити як в Україні, так і з Росією, якщо війна закінчиться",- сказав американський високопосадовець.
- Своєю чергою Анна Келлі також повідомила, що на полях саміту НАТО Трамп матиме двосторонню зустріч і з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Перед відльотом з Туреччини президент США проведе пресконференцію.
Розмова Трампа та Зеленського
- Нагадаємо, що 4 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США.
- Повідомлялося, що глави держав "домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі".
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