Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу на саммите НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу в ходе саммита НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля.
Об этом сообщила главный заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о предстоящей встрече?
В частности, 8 июля Дональд Трамп примет участие в двусторонних встречах с Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.
Высокопоставленный чиновник США, знакомый с ситуацией, рассказал, что Трамп встретится с президентом Зеленским, чтобы обсудить пути прекращения войны РФ против Украины.
"Это было его приоритетом в течение длительного времени, и мы надеемся, что сможем дойти до этого момента. Поле боя явно находится в состоянии затишья в течение последних нескольких месяцев. Ни одна из сторон не добивается значительного прогресса. В то же время гибнет огромное количество людей, и вы видите удары на большие расстояния как со стороны россиян по украинцам, так и со стороны украинцев по России", — рассказал собеседник "Суспільного".
Он добавил, что Трамп считает необходимым попытаться остановить войну, которую начала Россия против Украины.
"Обе стороны недавно заявили, как вы упоминали вчера, что президент Трамп играет уникальную роль благодаря своей способности выступать посредником в этом вопросе. И поэтому мы давно чувствуем, что пришло время положить конец этой войне, что можно многое сделать как в Украине, так и с Россией, если война закончится", — сказал американский высокопоставленный чиновник.
- В свою очередь Анна Келли также сообщила, что в рамках саммита НАТО у Трампа состоится двусторонняя встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Перед вылетом из Турции президент США проведет пресс-конференцию.
Беседа Трампа и Зеленского
- Напомним, что 4 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США.
- Сообщалось, что главы государств "договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре".
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