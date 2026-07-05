Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу на саммите НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу в ходе саммита НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля.

Об этом сообщила главный заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о предстоящей встрече?

В частности, 8 июля Дональд Трамп примет участие в двусторонних встречах с Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Высокопоставленный чиновник США, знакомый с ситуацией, рассказал, что Трамп встретится с президентом Зеленским, чтобы обсудить пути прекращения войны РФ против Украины.

"Это было его приоритетом в течение длительного времени, и мы надеемся, что сможем дойти до этого момента. Поле боя явно находится в состоянии затишья в течение последних нескольких месяцев. Ни одна из сторон не добивается значительного прогресса. В то же время гибнет огромное количество людей, и вы видите удары на большие расстояния как со стороны россиян по украинцам, так и со стороны украинцев по России", — рассказал собеседник "Суспільного".

Он добавил, что Трамп считает необходимым попытаться остановить войну, которую начала Россия против Украины.

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"Обе стороны недавно заявили, как вы упоминали вчера, что президент Трамп играет уникальную роль благодаря своей способности выступать посредником в этом вопросе. И поэтому мы давно чувствуем, что пришло время положить конец этой войне, что можно многое сделать как в Украине, так и с Россией, если война закончится", — сказал американский высокопоставленный чиновник.

В свою очередь Анна Келли также сообщила, что в рамках саммита НАТО у Трампа состоится двусторонняя встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Перед вылетом из Турции президент США проведет пресс-конференцию.

Беседа Трампа и Зеленского

Напомним, что 4 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США.

Сообщалось, что главы государств "договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре".

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